Zdravotníčka (†30) ochorela počas letu do Dubaja: FOTO Kamarátky v šoku, náhla smrť v taxíku

LONDÝN - Zdravotná sestrička Charlotte Cartertová zo Swansea v Južnom Walese sa nevedela dočkať dovolenky so svojimi kamarátkami. Čakal ich exotický výlet do Dubaja a kým na londýnskom letisku Gatwick ešte ženy žiarili nadšením, počas letu Charlotte ochorela a po pristátí v taxíku dostala infarkt. Napriek resuscitácii v nemocnici jej už lekári nedokázali pomôcť.

Charlotte odletela do Spojených arabských emirátov s ďalšími dvomi kamarátkami minulý pondelok. Pred odletom si skupinka ešte objednala šampanské a tešila sa z nastávajúcej dámskej jazdy. Počas sedemhodinového letu do Dubaja však mladá žena ochorela a krátko po pristátí v taxíku, ktorý mal namierené k ďalšej kamarátke, utrpela infarkt. K životu ju neprinavrátila ani resuscitácia.

"Charlotte mi na palube písala, že sa nemôže dočkať, kedy sa konečne uvidíme, a plánovala náš týždeň. Bola absolútne v poriadku, dokonca v špičkovej forme," citoval jej kamarátku Kate Georgeovú portál mirror.co.uk. Bohužiaľ, to, čo malo byť krásnym zvítaním, sa zmenilo na nočnú moru a navyše Charlotte nemala uzatvorené cestovné poistenie. Údajne bola taká vzrušená z toho, že pôjde do Dubaja, že na to úplne zabudla.

Jej zúfalá rodina teraz čelí neuveriteľným nákladom vo výške 30-tisíc libier (cca 34 300 eur), aby pokryla lekárske účty a našla peniaze na prevoz tela do Veľkej Británie. S tým sa však rozhodli pomôcť kamaráti zosnulej, ktorí zriadili internetovú zbierku a už sa im podarilo vyzbierať viac ako polovicu potrebnej sumy. Po prevoze tela sa vykoná vyšetrenie post mortem, aby sa presne určila príčina smrti mladej ženy.