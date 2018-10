Párik mal svadbu ako z rozprávky: FOTO Druhý deň ich medových týždňov sa stalo čosi strašné

Joe a Francheska Becharovci

Zdroj: GoFundMe

NEW YORK - Joe (28) a Francheska (27) Becharovci sa brali 7. októbra v Sydney a odtiaľ vyrazili do Spojených štátov na svadobnú cestu. Trojtýždňový oddych v New Yorku a vychutnávanie si prvých spoločných manželských chvíľ sa však zakrátko zmenilo na boj o život. Hneď na druhý deň romantickej dovolenky našiel zúfalý muž svoju nevestu bezvládne ležať na podlahe v posilňovni. V nemocnici zistili, že utrpela viacnásobnú mozgovú príhodu.