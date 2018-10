Vedci varujú: Zem je naozaj na pokraji katastrofy, toto dokáže urobiť pol stupňa Celzia

ŽENEVA - Parížska dohoda z roku 2015 predstavuje akčný plán zameraný na obmedzenie globálneho otepľovania výrazne pod dva stupne Celzia a vzťahuje sa na obdobie po roku 2020. Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) pôsobiaci pri OSN ale upozorňuje na to, že táto hranica nie je dostatočná. Už rozdiel pol stupňa smerom nadol by obrovskou mierou prispel k eliminácii katastrofálneho dopadu otepľovania na Zem.

Keď mnohí pred tromi rokmi počuli o záveroch Parížskej konferencie, podľa ktorej musí byť globálne oteplenie po roku 2020 udržateľné pod dva stupne, tak si mysleli, že ide o hodnotu, ktorá by iba veľmi málo dokázala ovplyvniť kvalitu života na našej planéte. Opak je však pravdou. Podľa záverov výskumu IPCC ide o hodnotu, ktorá hraničí s katastrofou a takéto oteplenie v priebehu niekoľkých rokov spustí ekologickú katastrofu. "Nechcite žiť vo svete zohriatom o 2 °C. Už posun na 1,5 °C by znamenal pre ľudstvo veľa a pri dodržaní tejto hranice existuje možnosť, že bude na našej planéte zachovaný život," odkazuje všetkým Hunter Cutting, ktorý sa zúčastnil zasadnutia výboru

Čo teda dokáže zníženie globálnej teploty o pol stupňa, čiže o hodnotu, ktorú laici vnímajú ako zanedbateľnú? Planéta s otepľovaním o 2 °C, bude planétou bez koralových útesov. Koraly sú vystavené nášmu súčasnému nárastu globálnych teplôt, ktoré za posledných 150 rokov vzrástli o jeden stupeň. Dokonca aj v prípade, že svet obmedzí globálne otepľovanie pod 1,5 °C, tak môžeme očakávať, že ich vyhynie približne 70 až 90%. Pri dodržaní hranice 2 °C je úplne isté, že neprežije 99 % koralových útesov. Globálne otepľovanie o 1,5 °C vyhubí približne 6% hmyzu, 8% vegetácie, 4% stavovcov, a to tým, že sa zmenší plocha, na ktorej žijú. V prípade oteplenia o 2 °C to bude 18% hmyzu, 16% rastlín a 8% stavovcov.

Samozrejme, že spolu s narušeným ekosystémom sú ohrození aj ľudia. Pri zvýšenej teplote pod hranicou 1,5 °C bude extrémnej chudobe a hladovaniu vystavená populácia od 24 do 357 miliónov ľudí. Zvýšenie teploty iba o 0,5 stupňa ohrozí populáciu pohybujúcu sa od 86 miliónov do jednej miliardy. Riziko chudoby plynie najmä zo zmeny počasia, akou je sucho a extrémne horúčavy. Až 10-krát viac ľudí bude ohrozených nedostatočnou úrodou pri 2 °C v porovnaní s teplotou 1,5 °C. Pri zahrievaní pod 2 °C bude extrémnym teplotám odolávať 37% svetovej populácie v porovnaní so 14% pri teplote 1,5 ° C.

Správa IPCC tiež uvádza, že je možné potenciálne stabilizovať podnebie na úrovni 1,5 ° C do roku 2100, ale musí dôjsť k obrovskej zmene v tom, ako vlády konajú teraz. "Stav je alarmujúci a musia byť zvážené všetky možnosti, ktoré ešte ľudstvu zostávajú. Nepočítajte však s tým, že niekto niečo urobí namiesto nás, všetci musíme byť súčasťou riešenia tejto situácie," varovala Kaisa Kosonenová z Greenpeace.