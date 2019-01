FOTO Sväté mesto čelí nepríjemnému teroru, obťažuje veriacich: Hovorí o ňom aj Biblia!

Najposvätnejšie miesto islamského náboženstva, Veľká mešita v Mekke, čelí invázii veľkého množstva hmyzu. Roje kobyliek zaplavujú mesto a miestne úrady sa snažia odstrániť neporiadok.

Čierne kobylky sužujú mesto od minulého týždňa, obťažujú veriacich vo Veľkej Mešite. Zásah mesta ovplyvnili fotografie na sociálnych sieťach, kde je vidno, ako kobylky pokrývajú mramorový povrch a zachytávajú sa na oblečení.

Mestská radnica najala 138 ľudí rozdelených do 22 tímov, aby s hmyzom bojovala. Zamerajú sa na miesta, kde sa hmyz rozmnožuje a zhromažďuje, ako je kanalizácia a vodovodné potrubie. „Usilujeme sa odstrániť hmyz všetkými dostupnými prostriedkami, aby sme ochránili návštevníkov svätého mesta a Božieho domu.“

Odborníci tvrdia, že tento druh kobyliek neprenáša žiadne ochorenie na ľudí, nehryzie a ani neútočí. Vedci neodporúčajú kobylky jesť ani predávať. Prítomnosť kobyliek má prirodzený pôvod a súvisí s nedávnymi dažďami. Podľa odhadov priletelo asi 30-tisíc kobyliek. Veľké roje kobyliek môžu mať aj niekoľko sto tisíc jedincov.

Používatelia sociálnych sietí poukazujú na náboženskú podobnosť s kalamitou. Roje kobyliek ako forma božieho trestu sa vyskytujú vo všetkých náboženstvách abrahámskej tradície, ako sú judaizmus, kresťanstvo aj islam. Posvätná kniha moslimov, Korán, vysvetľuje Boží trest proti Egyptu: "Potom sme ich zaplavili veľkou potopou kobylkami a všami a žabami a krvou. Všetko to boli jasné znamenia, ale oni ostali skazení. Boli to zlí ľudia." Podľa Koránu aj Biblie táto pohroma presvedčila egyptského faraóna, aby prepustil Izraelitov zo zajatia. Dovolil Mojžišovi (arabsky Musa), aby viedol svoj ľud do zasľúbenej zeme.

Milióny moslimov cestujú do Mekky každý rok, aby sa zúčastnili každoročnej náboženskej púte Hadž. Púť do Mekky patrí k základným pilierom islamu a každý moslim ju musí absolvovať aspoň raz za život.