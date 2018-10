PRÍBEH strateného nacistu, ktorý poslal na smrť pol milióna ľudí: Kamarátil sa s hotovým diablom

Približne o polnoci v apríli 1949 vystúpil z vlaku na hlavnej stanici v Ríme krásny a sympatický mladík. Bez nocľahu a akýchkoľvek kontaktov sa v neznámej krajine cítil nesvoj. Neskôr si vtedy 47-ročný chlapík zvykol na pocit samoty, pretože počas štyroch rokov, až do konca druhej svetovej vojny, bol takmer nepretržite na úteku. Viac ako tri roky sa skrýval v chatrčiach v Alpách, kde ho sprevádzal ďalší bývalý príslušník SS.

Ako nacistický guvernér poľskej provincie poslal von Wächter na smrť 500 000 Židov. Ako odsúdený vojnový zločinec sa v roku 1942 vydal na hory. Jeho príbeh znie ako niečo hodné sfilmovania alebo prinajmenšom knižného románu. Chopilo sa toho BBC, ktoré nahralo desaťdielny podcast s názvom "Intrigue: The Ratline". Podcast je séria audio programov, ktoré je možné stiahnuť do počítača a následne počúvať kdekoľvek a kedykoľvek. Podľa odhadov a doterajších reakcií bude mať Ratline mimoriadny úspech. Zrejme preto, lebo v sebe obsahuje všetko - nacistov, špiónov, nemecké hrady plné tajomstiev, záhadných biskupov, ľúbostný príbeh aj vraždy či iné hrôzy. A takisto zachytáva život mladíka, ktorý mapuje dedičstvo svojho otca.

Ottov syn, Horst von Wächter tvrdí, že jeho otec bol dobrým nacistom, a že nebol zodpovedný za hrôzostrašné zločiny páchané na Židoch a mnohých iných. Philippe Sands, špecialista na medzinárodné právo a poradca Medzinárodného súdneho dvoru a Medzinárodného trestného súdu, sa snaží o Ottovi zistiť pravdu. Dozvedá sa, že von Wächter starší nechal nacistami v Galícii zavraždiť Sandsovho starého otca i ostatných členov rodiny. To znamená, že Horstov otec bol zodpovedný za smrť Sandsových predkov. Horst sa v podcastoch delí o súkromný historický materiál rodiny. Medzi ne patria napríklad listy, ktoré písal Otto svojej manželke Charlotte domov počas vojny a kniha, ktorú dostal na svoje 43. narodeniny od Heinricha Himmela.

Otto štvrtý zľava Zdroj: wikipedia/Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zaujímavý je kontrast, ktorý sa nachádza v listoch od Otta pre jeho manželku. Ukrutné spaľovanie židovských tiel či deportáciu Židov opisuje priam metaforicky. Spomína svoj tenisový kurz a sťažuje sa, že "s úbytkom Židov je ťažké nájsť ľudí, ktorí by sa starali o jeho tenisový kurt". Sands týmto pomaly vytvára obraz Otta ako prvého Rakúšana, ktorý bez problémov prijal nacizmus. Práve jeho láska k fašizmu z neho dvakrát urobila utečenca. Prvýkrát to bolo v roku 1934 v dôsledku jeho účasti na vražde rakúskeho kancelára Engelberta Dollfussa počas neúspešného pokusu o nacistický prevrat. Druhýkrát sa dal na útek v máji 1945. Wächterov politický život je v kontraste s jeho romantickými predstavami. Jeho budúca manželka Charlotta ho milovala celým svojím srdcom a opísala ho ako "dychtivého, žiarivého a láskavého".

Sands neskôr zaznamenáva Wächterov život po vojne, jeho útek do rakúskych Álp a nakoniec do Ríma, kde sa stretol s najdiabolskejšou postavou. Tou je biskup Alois Hundal, ktorý pomáhal viacerým nacistom pri ich útekoch. Otto zomrel ako 48-ročný v Ríme v roku 1949. Ďalšie informácie nie sú k dispozícii, pretože by pokazili príbeh rozprávaný v podcaste. Na záver treba dodať, že sa Sands dopátra až k nacistickej únikovej organizácii nazývanej Ratline, po ktorej podcast dostal názov. V skutočnosti však žiadna takáto organizácia neexistovala. Neexistoval dokonca ani povojnový nacistický plán úteku s názvom "Odessa". Pravdou je, že nacisti utiekli pomocou rôznych sietí, ktoré boli udržiavané neformálne. Podcast odkrýva množstvo zaujímavostí a mýtov z čias druhej svetovej vojny a mnohí veria, že vyvolá celosvetovú senzáciu.