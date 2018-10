Prasynovec Adolfa Hitlera prelomil dlhé mlčanie: Je fanúšik Merkelovej, tvrdý odkaz Trumpovi

NEW YORK - Najstarší mužský príbuzný nacistického diktátora prelomil dlhé roky mlčania a na verande svojho domu na Long Islande v New Yorku poskytol rozhovor nemeckému denníku Bild. Hitlerov prasynovec Alexander Stuart-Houston (68), ktorého druhé meno je Adolf, vyjadril svoj názor na kancelárku Angelu Merkelovú aj prezidenta Donalda Trumpa. O hlave USA povedal, že je to klamár.