Albert Einstein napísal jeden z najlegendárnejších listov: Toto veriacich asi nepoteší

Albert Einstein

Zdroj: TASR/AP

NEW YORK - Za viac ako milión dolárov by sa mohol v decembri vydražiť list, ktorý v roku 1954 napísal Albert Einstein židovskému filozofovi Erikovi Gutkindovi. Preslávený teoretický fyzik v ňom nazýva Boha "produktom ľudskej slabosti" a náboženstvo "stelesnením úplne detinských povier". Text sa prvýkrát objavil na verejnosti pri dražbe v roku 2008, teraz pôjde do aukcie v pobočke aukčnej siene Christie' v New Yorku, napísal denník The Washington Post (WP).