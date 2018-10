Vedci pri testovaní generátora nechtiac vytvorili supersilné magnetické pole: Nasledoval výbuch!

TOKIO - Tím japonských vedcov neúmyselne vyhodil do vzduchu svoje laboratórium po tom, ako sa im podarilo vytvoriť najsilnejšie magnetické pole na svete. Fyzici budovali nový systém pre generátor, to však spôsobilo rázovú vlnu, ktorá bola dvojnásobne silnejšia, než očakávali.

Vo vnútri hlavnej cievy generátora sa nachádzala medená trubica, ktorá implodovala neuveriteľnou rýchlosťou päť kilometrov za sekundu a následne explodovala. Vedci z fyzikálneho ústavu v Tokiu vytvorili zariadenie v laboratóriu. Vytvorili tak najsilnejšie ovládateľné magnetické pole, ktoré používalo metódu známu ako kompresia elektromagnetického toku.

Sada zvitkov vytvorila statické magnetické pole 3,2 Tesly (jednotka magnetickej indukcie, pozn.red.), ktoré je približne rovnaké ako MRI skener. V strede zariadenia sa nachádzala cievka s vnútornou vložkou. Na príkaz sa do hlavnej cievky uvoľnilo obrovské množstvo náboja, ktoré zvýšilo prúd na 40 miliónov ampérov za mikrosekundu. Toto vytvorilo fenomenálne silné magnetické pole vo vnútri vložky a následné implodovanie vložky rýchlosťou päť kilometrov za sekundu, čo je 15-násobok rýchlosti zvuku. Keď bola vložka najmenšia, magnetické pole vo vnútri dosiahlo 1200 Tesla. Keďže do úvahy už neprichádzala komprimácia, stabilizovala sa rovnakou rýchlosťou, ako sa implodovala. To viedlo k zničeniu samotnej hlavnej cievky.

Tím vedcov pritom počítal s maximom 700 Tesla. Stále však nejde o najsilnejšie pole; v roku 2001 ruskí fyzici vyprodukovali pole s 2 800 Tesla. V ich prípade to nedopadlo dobre, pretože ich vybavenie doslova vybuchlo a pole sa stalo nekontrolovateľným. Lasery môžu tiež vytvárať silné magnetické polia, ale v experimentoch vydržia len pár nanosekúnd.

"S magnetickými poľami nad 1000 Tesla sa pred vami otvorí veľa zaujímavých možností. Možete pozorovať pohyb elektrónov mimo materiálneho prostredia, v ktorom sa normálne nachádzajú. Takže ich môžeme sledovať pod úplne iným svetlom a preskúmať nové druhy elektronických zariadení," uviedol profesor Shojiro Takeyama. Tiež tvrdí, že tento výskum by mohol byť užitočný pre tých, ktorí pracujú na výrobe energie z jadrovej syntézy. Mnohí totiž veria, že práve jadrová syntéza je spôsob, ako zabezpečiť čistú energiu pre budúce generácie. Výroba energie z jadrovej syntézy vyžaduje silné magnetické pole v podobe tisícov Tesla po dobu niekoľkých mikrosekúnd. To sa až nápadne veľmi podobá experimentu japonských fyzikov.