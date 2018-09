Sedem najkrutejších smrtí v histórii: Takto umrieť by ste nepriali ani svojmu nepriateľovi

1. Šialený mních, ktorý tak ľahko nezomrel

To, čo vás nezabije, núti vašich nepriateľov pritvrdiť. Platí to prinajmenšom v prípade "šialeného mnícha" z Ruska. Rasputin bol obyčajný človek, ktorý sa neskôr stal súčasťou vnútorného kruhu cára Mikuláša II. Kontroverzný a neohrozený svätec bol zabitý 30. decembra 1916 v suteréne paláca Moika. Obvinili ho z milostného pomeru so šľachticovou ženou a zo sprisahania s Nemeckom, aby šíril choleru po celej krajine s otrávenými jablkami z Kanady.

Najpozoruhodnejšie vysvetlenie jeho smrti sa nachádza v denníku vraha z roku 1928. Felix Jusupov tvrdil, že pozval Rasputina do svojho paláca, kde mu ponúkol tortu a víno. Obe boli otrávené kyanidom draselným. Aj malé množstvo tejto jedovatej chemikálie dokáže zabiť dospelého človeka v priebehu niekoľkých minút, a to tak, že zabráni telovým bunkám využívať kyslík. Rasputin však zjavne nebol obyčajný človek, pretože to prežil. Jusupov ho potom niekoľkokrát strelil, čo však stále neusmrtilo liečiteľa viery. Jusupov nakoniec urobil to, čo by urobil každý chladnokrvný zabijak, a hodil Rasputinovo telo do studenej rieky Neva. Jeho dobité telo bolo objavené o pár dní neskôr. Pitva odhalila vodu v pľúcach, čo naznačuje, že bol vo vode ešte stále nažive.

2. Muž, ktorého zasiahla sila atómovej bomby

30. septembra 1999 pracovníci japonského závodu na spracovanie jadrového paliva neúmyselne spustili osemnásťhodinovú jadrovú reťazovú reakciu. Stalo sa tak po preťažení sedimentačnej nádrže so sedemnásťnásobne väčšou hmotnosťou uránu, než je povolené. Viac ako sedemdesiat ľudí bolo vystavených vysokému žiareniu, vrátane 35-ročného Hisashiho Ouchia, ktorý bol zasiahnutý takmer trojnásobnou dávkou žiarenia, o ktorom sa predpokladalo, že je smrteľné.

Množstvo energie, ktorá ho zasiahla, je ekvivalentom hypocentra atómovej bomby v Hirošime. To spôsobilo, že jeho pokožka úplne sčernela, vytvorili sa na nej pľuzgiere, až nakoniec úplne opadla. Napriek tomu Ouchi prežil a lekári ho udržiavali nažive po dobu 83 dní. Ochorenie vyvolané ožiarením mu zničilo lymfatické bunky, no vďaka liečbe nezomrel. Do tela pacienta prenášali bunky jeho brata a každý deň mu do krvného obehu pumpovali novú krv. Jeho srdce raz na viac ako hodinu zlyhalo, no aj napriek tomu sa ho podarilo ešte oživiť. Napokon sa všetka kvapalina z jeho tela vytratila von cez kožné póry a on zomrel na zlyhanie orgánov.

3. Nehoda Byfordského delfína

5. novembra 1983 štyria potápači vo vrtnej sústave v Severnom mori známej ako Byfordský delfín zahynuli pri výbuchu potápačského zvonu. Tento incident sa dodnes považuje za jednu z najhorších nehôd pod vodou v histórii. Ponorná vrtná súprava mohla vyvŕtať dieru hlbokú až 6000 metrov. Po návrate na súš sa v potápačskom zvone nachádzali ešte dvaja potápači, ďalší dvaja boli v blízkosti natlakovanej komory. Chystali sa zavrieť dvere od komory, keď vonkajší asistent omylom otvoril potrubnú svorku. Komora sa dekomprimovala a zabila všetkých štyroch potápačov.

Štúdia vykonaná v roku 1988 odhalila, že traja potápači boli mŕtvi okamžite po výbuchu v dôsledku poklesu vzduchu a tekutín v ich telách, ktoré doslova explodovali. Potápač, ktorý bol najbližšie pri dverách, mal orgány, chrbticu aj končatiny oddelené od zvyšku tela a jeho vnútornosti explodovali cez úzku medzeru medzi dverami. Na dlážke zostala ležať pečeň, ktorú opísali ako "kompletnú, akoby bola vyoperovaná z tela".

4. Nech robíte čokoľvek, neskáčte šípky do Yellowstonského horúceho prameňa

20. júla 1981 24-ročný mladík z Kalifornie Davis Allen Kirwan navštívil slávnu yellowstonskú fontánu Fountain Paint Pot. Jeho pes Moosie sa v istom momente rozhodol skočiť do horúceho prameňa Celestine Pool s teplotou 94 stupňov Celzia. Kirwan neváhal a skočil za ním. Dokázal zachrániť psa, no svoj čin na brehu oľutoval. "Bolo to také hlúpe, ako som to mohol urobiť?" pýtal sa sám seba neskôr. Ukázalo sa, že to bolo skutočne hlúpe.

Davisa z vody vytiahol jeho priateľ a bolo evidentné, že utrpel ťažké popáleniny. Ďalší zo svedkov chytil mladíka za ruku, no jeho koža sa doslova zvliekla. Oslepol a jeho pokožka bola bledá. Utrpel popáleniny tretieho stupňa na celom tele. Popáleniny tretieho stupňa poškodzujú alebo úplne ničia horné vrstvy pokožky, pričom zabíjajú nervové zakončenia, vlasové folikuly a potné žľazy. Kvapalina vytekajúca z týchto popálenín spôsobuje dehydratáciu a nerovnováhu elektrolytov. Pokiaľ nie sú tieto tekutiny nahradené, dôjde k zlyhaniu obličiek a hypovolemickému šoku. Kirwan zomrel na druhý deň v nemocnici v Salt Lake City. Ani jeho pes to neprežil.

5. Muž, ktorý sa uvaril ako homár

Mladý barman v roku 2002 spadol do betónovej jamy z výšky piatich metrov. Jama bola zaplavená vriacou vodou. Kyle McGarity sa zrejme nepohodol so svojím spolubývajúcim, ktorý bol neskôr obvinený z vraždy druhého stupňa. Keď prišla polícia na miesto činu, 25-ročný McGarity už ležal mŕtvy vo vriacej mláke a jeho spolubývajúci visel na rímse. Malá škára v potrubí dokázala vyrobiť takú horúcu paru, až sa to mladíkovi stalo osudným.

Záchranári ho nevedeli z kaluže dostať niekoľko hodín. Čakali, pokým mladík vykrikoval, že sa "varí ako homár". Vonkajšia vrstva jeho kože sa úplne odlúpila a jeho orgány sa varili. Nemal nijaké zlomeniny či traumu hlavy, čo znamená, že po celý čas bol pri plnom vedomí. Pitva odhalila, že šesťdesiat percent jeho tela bolo pokrytých popáleninami.

6. Opitý Ír, ktorému sa nechcelo umrieť

Michael Malloy vraj nemal žiadnych priateľov ani rodinu, žiadny rodný list, žiadnu prácu, ale zato miloval alkohol. V roku 1932 ho skupina mužov presvedčila, aby si založil životnú poistku a vymenoval jedného z nich za druhého majiteľa v prípade, že by umrel. Za všetkým však stál plán opiť Malloya na smrť pomocou neobmedzeného prístupu k alkoholu. Nekonečné tri dni sa snažili a každé jedno ráno bol nezničiteľný Ír späť v podniku. Prešli teda na silnejší a toxickejší alkohol vyrábaný z dreva, ktorý mu podávali. Malloy bez váhania pil smrteľný alkohol až do jednej rána v noci, keď spadol na zem a dýchal pomalšie. Keď sa chlapi nad neho naklonili, aby sa uistili, či ešte dýcha, počuli tiché zachrápanie.

Špinavá hra sa teda začala vyostrovať. Svoju obeť kŕmili ustricami namáčanými v denaturovanom liehu, ktoré zapíjal toxickým alkoholom podávaným už predtým. Prichystali mu sendvič s pokazenými sardinkami, ochutený šrapnelom, ktorý však nespôsobil nijaké škody. Malloyov tráviaci trakt bol skutočne zázračný. Napokon ho nechali nahého vonku na lavičke v zimnom období. Neskôr ho našli sediaceho na lavičke, ako sa sťažuje na zimu. Zúfalí chlapi sa dokonca rozhodli prejsť Malloya autom. Dvakrát ho minuli, ale tretíkrát doňho vpálili v rýchlosti osemdesiat kilometrov za hodinu. Rýchlo z miesta činu utiekli.

Ničomu ani zďaleka nebol koniec, pretože o pár dní neskôr Michael vošiel do krčmy a vyhlásil, že "ten alkohol ho raz zabije". Po siedmich mesiacoch napokon umrel. Našli ho v byte s gumenou hadicou vedúcou od jeho úst k plynovému svietidlu. Hlavu mal zakrytú uterákom. Jeden z mužov podal osvedčenie o úmrtí Malloya na pneumóniu a morbídny gang tak získal osemsto dolárov. Po vyšetrovaní boli všetci štyria uznaní za vinných a sudca ich poslal na elektrické kreslo. Zomreli hneď na prvý pokus.

7. Mučený vrah

Za svoju rolu v holandskej vzbure proti Španielom bol vrah Balthasar Gerard v priebehu niekoľkých dní roku 1584 kruto mučený. Najskôr ho zbičovali. Potom mu rany potreli medom a priviedli kozu, aby med z rán vylízala. Zviazali mu ruky a nohy a prinútili ho tak spať v tvare lopty. Neskôr Gerardovi na oba palce na nohách na polhodinu pripevnili 150-kilovú záťaž. Dostal tiež topánky z nevytvrdenej psej kože, pričom topánka bola o dve čísla menšia, než jeho noha.

Mal na sebe alkoholom nasiaknutú košeľu, polievali ho horúcou masťou zo slaniny a zapichovali mu ostré klince medzi nechty. V dôsledku mimoriadne krutého mučenia Balthasar nakoniec umrel. Jeho koža sa po použití klincov oddelila od tela a na záver ho rozporcovali zaživa. Vyrezali mu srdce z hrude a napokon mu odťali hlavu.