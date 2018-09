Po uši zamilovaný mladík hľadá babu, ktorú stretol na Ibize: Toto o nej viem, pomôžte mi ju vypátrať!

Strata telefónu nikoho nepoteší, ale Dan Millington oplakáva nielen svoj stratený mobil. Mimoriadne smutný je aj z toho, že v ňom mal uložené číslo na dievčinu, s ktorou sa zoznámil v Španielsku. Jediné informácie, ktoré o nej má, sú jej vek, krstné meno, zamestnanie a značka auta, na ktorom jazdí. "Možno som na Ibize našiel lásku svojho života, ale nedokážem sa s ňou spojiť, nemám na ňu totiž telefónne číslo," píše na sociálnej sieti.

Could of possibly met the love of my life in ibiza until i had my phone stolen with her number on it so if stacey the 27 year old beautician from stoke who drives a mini is out there then please holla