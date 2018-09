FOTO Mladík sa zahryzol do jahody, takmer ho to zabilo: Teraz varuje, v tomto obchode ich nekupujte!

Kontaminovaná jahoda

Zdroj: FacebookJoshua Gane

BRISBANE - Mladík si kúpil jahody a schuti sa do jednej hneď zahryzol. Skončil v nemocnici, pretože v nej bola ukrytá ihla! Bohužiaľ to nie je ojedinelý prípad, viacero ľudí z austrálskeho štátu Queensland zažilo to isté. Miestne úrady preto varujú pred konzumáciou jahôd zakúpených v sieti predajní Woolworths.