Pred 20 rokmi sa začala písať nová kapitola: Dvaja mladíci ani netušili, čo vlastne vymysleli

Príbeh Google sa začína odvíjať v roku 1995 na Stanfordskej univerzite v USA. Larry Page začal pracovať na svojej dizertačnej práci, skúmal, ako môže byť web vnímaný ako "graf". Pripojil sa k nemu aj jeho kamarát Sergey Brin, ktorý v tom čase spolupracoval na projekte Stanfordskej digitálnej knižnice - Digital Library. Spolu vymysleli vyhľadávač s názvom BackRub, ktorý mal byť súhrnom všetkého, čo sa dá na internete vyhľadať. Neskôr ho premenovali na Google.

Brin (vľavo) a Page Zdroj: SITA/AP/Paul Sakuma

Zakladatelia dnes už svetoznámej spoločnosti si prenajali v tom čase garáž s domom niekoľko kilometrov od súčasného sídla spoločnosti Google v lokalite Mountain View (Kalifornia, USA). Pre rozvoj firmy neskôr potrebovali financie a dodatočné priestory. Počas nasledujúcich niekoľkých rokov Google upútal pozornosť nielen akademickej obce, ale aj investorov Silicon Valley.

V tom čase Larry a Sergey pre Google získali sumu okolo milióna dolárov, vrátane stotisícovej čiastky, ktorú im na rozbehnutie venoval Andy Bechtolsheim, jeden zo zakladateľov Sun Microsystems. Investovali do “googleware”, čo je názov pre špeciálnu kombináciu softvéru a hardvéru, na ktorom Google beží. Obaja, ako matematici poskytli svoje vedomosti a schopnosti do zdokonaľovania vyhľadávania. Nejaké vyhľadávače v tom čase síce už existovali, ale boli nekvalitné, chýbala im logika.

Zdroj: SITA/AP/Marcio Jose Sanchez

V roku 1999 nastala prudká zmena. Investičné spoločnosti Kleiner Perkins Caufield & Buyers a Sequoia Capital sa rozhodli investovať do Google 25 miliónov dolárov. V tom čase Google spracúval už asi 500-tisíc vyhľadávaní denne a ešte vôbec nebolo jasné, ako bude na seba zarábať. Spoločnosti sa v roku 2000 podarilo nasadiť reklamný systém Adwords, ktorý jej zabezpečil zisk sedem miliónov dolárov. Na Wall Street vstúpil Google v roku 2004 a v primárnej emisii akcií získal na rozvoj takmer dve miliardy dolárov. Firma začala efektívne prosperovať. Okolo tisíc zamestnancov Googlu sa po uvedení akcií firmy na burzu stalo milionármi. Spoločnosť Google v roku 2005 získala operačný systém Android, ktorý sa využíva v smartfónoch, tabletoch a mnohých iných zariadeniach. V roku 2007 bola hodnota Google približne 149 miliárd dolárov.

Internetový gigant Google investoval čoraz častejšie veľké sumy do kúpy rôznych spoločností. Napríklad 450 miliónov eur použil do rozšírenia svojho dátového centra vo Fínsku. Bola to súčasť jeho plánovanej expanzie v Európe. Neskôr v roku 2014 kúpil firmu DeepMind Technologies, ktorá sa špecializovala na umelú inteligenciu.

Rýchlo rastúca kalifornská spoločnosť ponúka mnoho služieb a možností, tie najznámejšie a najviac používané sú napríklad aj služba Froogle známa ako Nákupy Google, alebo Google Print (Knihy Google), či využívaný Google Prekladač. Google Art Project umožňuje virtuálny náhľad do múzeí a galérií. Služba obchodu pod názvom Google Play umožňuje stiahnuť akúkoľvek aplikáciu, hudbu či hry do mobilu a tabletu. Google Glass je určený na fotografovanie, nakrúcanie videí aj telefonovanie.

Zakladatelia vyhľadávača Google Page a Brin vlastnia len 16 percent akcií Googlu, čo však znamená majetok v hodnote 48 miliárd dolárov. Internetový obor Google v súčasnosti patrí pod americkú technologickú holdingovú spoločnosť Alphabet Inc., ktorú vytvorili 10. augusta 2015 obaja spomínaní páni. Trhová hodnota firmy Google predstavovala v máji 2018 sumu 302 miliárd USD (261 miliardy eur.). Inovátor Google sa zapojil aj do projektu s názvom Project Loon, ktorý sa dá charakterizovať ako budovanie rozsiahlej siete balónov v stratosfére. Jej účelom je zabezpečenie internetového pokrytia v odľahlých, chudobných alebo infraštruktúrne nevyspelých oblastiach sveta. Google má od júna 2011 oficiálne zastúpenie aj na Slovensku.