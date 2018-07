Futurológ predpovedá: Do roku 2050 môžeme dosiahnuť nesmrteľnosť, bude to však nebezpečné

Pearson vo svojich vyhláseniach hovorí, že v budúcnosti by bolo možné dosiahnuť určitý druh nesmrteľnosti. Na svojom blogu uvádza, že po úmrtí tela by mohol mozog človeka naďalej fungovať cez android. Išlo by o akúsi zálohovanú kópiu mysle, kedy by väčšina ľudskej inteligencie jednoducho fungovala aj bez fyzickej podoby. "Išlo by o pridanie externej IT schopnosti do mozgu, zlepšenie inteligencie, pamäte alebo zmyslov využitím externých IT."

Futurológ tvrdí, že človek, ktorý by vytvoril zálohovú kópiu svojej mysle pred biologickou smrťou, by bol schopný na 99 percent vďaka nej naďalej fungovať. "Za predpokladu, že ste si zachránili dostatok vašej inteligencie, navštívite dokonca svoj vlastný pohreb a budete pokračovať v rozmýšľaní a časom môže byť vaša inteligencia použitá v zmodernizovanom tele."

Pearson však zároveň varuje, že v tomto prípade ide aj o jednoduchý spôsob, ako sa dá zneužiť ľudská myseľ. Bola by to iba akási IT technológia, ľahko ovplyvniteľná alebo zneužiteľná. Elektronickú nesmrteľnosť by mohli určité spoločnosti použiť na zotročovanie tým, že by udržiavali vlastníctvo mysle a využívali ju vo svoj vlastný prospech. Z takto uchovanej zálohy by sa mohli totiž vyrobiť určité variácie zneužiteľné na trhu. Ak by sa však všetko dostatočne zabezpečilo, prebiehalo by to tak, ako keby ste zostali v kybernetickom nebi, z ktorého by ste si odskočili do reálneho sveta.

Samozrejme, že takéto názory nezostali bez komentárov odborníkov. "Je to všetko iba vtip. Akokoľvek bohatí a úspešní ľudia nebudú nikdy investovať do podobných projektov iba preto, aby si zabezpečili takúto nesmrteľnosť," vyjadril sa neurovedec Michael Hendricks. Avšak zástancovia transhumanizmu sú presvedčení o tom, že v prípade zálohovanej mysle nejde o nijaký blud. Postup pri nahrávaní myšlienok bol už v minulosti predstavený nielen futuristami, ale aj odborníkmi na IT technológie. Riaditeľ pre technológie spoločnosti Google Ray Kurzweil verí, že do roku 2045 budeme môcť načítať celý náš mozog do počítačov. Futurista Michio Kaku je zas presvedčený o tom, že virtuálna realita môže byť použitá na udržanie osobnosti a spomienok našich blízkych aj po smrti.