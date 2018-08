Vedecký šok: V Austrálii sa odohralo panenské počatie, matka žije už deväť rokov v celibáte!

SYDNEY - O veľké prekvapenie sa v akváriu Sea Life Sydney postarala raja. Narodila sa totiž napriek tomu, že jej matka žije už deväť rokov v celibáte a nestýkala sa so žiadnym samčekom. Zdá sa, že príroda si opäť sama našla cestu a smutná samica to v túžbe po potomstve dokázala vyriešiť aj sama.

Zamestnancov akvária šokoval v jedno ráno pohľad na mladú raju aetobatus flagellum z čeľade myliobatisotvaré. Jej jedenásťročná mama Freckle všetkých doslova zaskočila. "Všimli sme si, že jej rastie bruško. Ale nemáme v akváriu žiadneho samčeka, tak sme tehotenstvo vylúčili," hovorí akvaristka Libby Eyreová s tým, že ryba odmietala trénovať. Keď potom 26. júna plávala cez tunel, všimla si, že nemá bruško. A keď vzápätí zamestnanci zbadali mláďa, boli nadšení. Okamžite ho pomenovali Ani podľa postavy Anakina z Hviezdnych vojen, ktorý nemal otca a veľmi sa tešia z toho, že je životaschopné a zdravé.

Profesor Adam Stow z Univesity of Macquarie uviedol, že v prípade tejto ryby išlo o jav, ktorý je v prírode známy ako parthenogenéza. Je to reprodukčná stratégia, kedy sa embryo vyvinie bez toho, aby sa na oplodnení podieľal samec. Medzi rybami z tejto čeľade ide o veľmi vzácny jav. V prírode to ale nie je výnimočné. Táto forma reprodukcie je známa napríklad medzi bezstavovcami, stavovcami a hmyzom.

Takéto rozmnožovanie má zabezpečiť prežitie určitého druhu. Ak sa teda znižuje množstvo populácie, samičky si dokážu zabezpečiť potomstvo aj samé bez pričinenia samčeka. V Sea Life Sydney Aquarium doteraz nemali podobnú skúsenosť, takže sú na hrdinský čin Freckle oprávnene hrdí. "Udalosť nám navyše pomohla rozšíriť už i tak rozsiahle poznatky o tomto druhu a pomôže nám pri ďalšom chove," vyjadrili sa nadšení zamestnanci.