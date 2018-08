Túto kontroverznú DIÉTU vedci vôbec neodporúčajú: Pozor na jej riziká!

Je to diéta, ktorá spočíva v strave chudobnej na sacharidy a veľmi bohatej na tuky. Jej cieľom je obmedziť účinok inzulínu a zredukovať obsah glukózy v krvi. Diéta však so sebou nesie mnohé riziká. Často je to diéta v podobe kúry, maximálne trvajúcej tri mesiace. Podľa nutričnej poradkyne Claire Lambolayovej narušuje rovnováhu sacharidov, tukov a proteínov nevyhnutných pre správne fugnovanie organizmus. Rovnováha sacharidov, ktoré majú tvoriť 50 až 55 percent toho, čo zjeme, je úplne narušená. Pri tejto diéte je prísun sacharidov nie viac než tri percentá. "Už čoskoro telo nedostáva vlákniny obsiahnuté v ovocí a zelenine. To môže vyvolať problémy s trávením, zápchu, alebo naopak hnačku, pretože strava je príliš tučná," vysvetľuje odborníčka.

Zdroj: Getty Images

A to nie je všetko. Organizmus chýbajú antioxidanty prítomné v zelenine a vzhľadom na príliš nízky prísun sacharidov vzniká nebezpečenstvo hypoglykémie, teda zníženia hladiny cukru v krvi. Prejavovať sa to môže napríklad závratmi či nevoľnosťou. "Ketónové telieska, ktoré z tuku vyrába pečeň, keď nemá dosť sacharidov, sú okysľujúce. Keď ich máme v krvi mnoho, okysľuje to celé telo. To môže spôsobiť problémy s kĺbmi, acidózu aj metabolické poruchy ako je cukrovka," pokračuje Lambolayová.

Ketónová diéta môže taktiež zvýšiť nebezpečenstvo kardiovaskulárnych chorôb alebo sklerózy. Jednoducho to nie je diéta, ktorú experti odporučujú. Nesie so sebou viac rizík než úžitku a môže spôsobiť poruchy príjmu potravy. Prečo sa ale diéta odporúča osobám s rakovinou? "Ak vylúčime sacharidy, môžeme zlikvidovať i rakovinové bunky, ktoré sa nimi živia. V skutočnosti však zabíjame aj ďalšie bunky, ktoré sacharidy tiež potrebujú," upresňuje lekár Dominique Cellier. Diéta je obľúbená preto, lebo umožňuje napodobiť pôst bez toho, aby sme prestali jesť. Pri ketogénnej diéte ale kŕmime naše bunky bez sacharidov.

Zdroj: Getty Images

Pri tejto diéte, keď sú zo stravy vylúčené sacharidy, je zakázaných mnoho potravín - obilniny, strukoviny a zelenina rastúca pod zemou. Ale tiež sacharidy s vlákninou, ktoré sa nachádzajú v ovocí a niektorých druhoch zeleniny. A samozrejme sladkosti - bonbóny, sladké limonády, dezerty, hotové jedlá a podobne. Naopak je odporúčané konzumovať potraviny bohaté na tuky vrátane ovocia ako je avokádo či kokosové orechy. A ako je to s cholesterolom? Jeho zvýšená hladina znamená zvýšené množstvo tukov v krvi. To spôsobuje, že steny srdcových tepien sú tvrdšie a tenšie, čo môže časom viesť k vytváraniu krvných zrazenín schopných upchať srdcovú tepnu. Výsledkom je potom infarkt myokardu alebo mŕtvica.