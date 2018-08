VIDEO šialeného incidentu v zápche na rýchlostnej ceste: Vodiči vystúpili z áut a...

Vodič nakrútil na mobil potýčku, ku ktorej došlo na rýchlostnej ceste M25 neďaleko Londýna. Sú na nej zachytení dvaja muži, ktorí sa nevedeli vpratať do kože a uprostred zápchy si to rozdali ručne-stručne. Dvojica si najprv len vymenila zopár "milých" slov za volantmi svojich áut, no to im nestačilo, a tak obaja vystúpili von a začali sa mlátiť.

Zdroj: youtube/newsflare ​

Ako prvý otestoval svoj pravý hák vodič v čiernom tričku. Jeho protivník mu ale nič nedaroval a zaútočil rovnakou zbraňou. Dvojica si takto chvíľu vymieňala údery a bavila ostatných účastníkov premávky. Nikto z nich sa pritom nesnažil mužov od seba oddeliť, hoci vzhľadom na prostredie bola situácia naozaj nebezpečná. Ako tento incident skončil, nie je známe.