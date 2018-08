Turistka (26) zažila na dovolenke v Chorvátsku peklo: Odmietla zaplatiť viac, brutálny útok

Laura Denmanová (26) si zhruba pred mesiacom na poslednú chvíľu spolu so svojím kanadským priateľom Jeremym (39) zarezervovala hostel v centre mesta. Vzhľadom na to, že ide o vrchol sezóny, ich jedna noc vyšla v prepočte až na takmer 70 eur. Po príchode na miesto im ale personál oznámil, že si musia ísť vyzdvihnúť kľúče od izby do iného hostela. Keď sa vrátili, zistili, že nič nie je tak, ako si predstavovali. V izbe bolo tridsať postelí, no len jedna kúpeľňa. Keďže už ale za ubytovanie zaplatili a nemali kam inam ísť, rozhodli sa ostať.

Posledný deň pobytu do izby skoro ráno prišla upratovačka a dvojici povedala, že musia okamžite odísť, alebo nech zaplatia viac peňazí a môžu ešte chvíľu ostať. "Povedala som jej, že žiadne peniaze im už nedáme. Ona na to, že ak teda hneď neodídeme, tak zavolá na nás políciu," opisuje udalosti študentka divadelného odboru v Londýne. Nebála sa, pretože vedela, že postup hostela nebol legálny a očakávala, že policajti budú stáť na ich strane. No upratovačka namiesto nich privolala neznámeho muža, podľa všetkého majiteľa hostela, a zamkla turistov v izbe, aby nemohli utiecť preč. Majiteľ vzápätí hodil Jeremyho o stenu a upratovačka začala Lauru mlátiť kovovou tyčou. V dôsledku brutálneho útoku utrpela tržné zranenie hlavy, zlomeninu ruky a podliatiny po celom tele.

Denmanová teraz varuje ostatných, aby si dávali pozor na to, cez ktoré stránky si vybavujú ubytovanie. "Bol to otrasný zážitok a neprajem nikomu, aby zažil to, čo my. To, čo sa nám stalo, bolo očividne premyslené a vopred naplánované. Buďte opatrní pri rezervácii ubytovania cez rôznych online sprostredkovateľov, nie vždy ide o čestných ľudí.