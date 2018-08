Experti varujú pred dávnou chorobou, ktorá zabíjala pirátov: Vracia sa späť, TAKTO sa ochránite!

SPRINGFIELD - Piráti, bádatelia a prieskumníci už v dávnych dobách trpeli tajomnou chorobou, ktorá spôsobuje pomalú a bolestivú smrť. Zlou správou je, že táto choroba sa vracia späť, dokonca na miestach, kde by sme to očakávali najmenej. Reč je o skorbute, čiže ochorení spôsobenom nedostatkom vitamínu C, ktorý sa vyskytuje hlavne v ovocí a zelenine.

Skoré príznaky skorbutu zahŕňajú únavu, nevoľnosť či bolesti kĺbov, medzi neskoršie symptómy potom patrí opuch ďasien, silné podliatiny, poškodenie vlasov alebo dokonca krvácanie do kĺbov a svalov. U detí choroba ovplyvňuje vývoj kostí, čo spôsobuje zakrpatený rast jedinca. V najhorších prípadoch vedie skorbut až k smrti, pričom jej predchádzajú komplikácie ako vnútorné krvácanie.

Ochorenie bolo prvýkrát zdokumentované u starých Egypťanov, najznámejšou sa však stalo v období pirátov a námorníkov v sedemnástom storočí. Tí skorbutom trpeli veľmi často, pretože na dlhých a namáhavých plavbách nemali prístup k zelenine ani ovociu. Predpokladá sa, že práve skorbut bol najčastejšou príčinou úmrtí na mori. Našťastie v súčasnosti je veľmi ľahko liečiteľný. Stačí zvýšiť príjem vitamínu C v strave. Paradoxne, pre tento fakt sa choroba vrátila späť, tentokrát však do rozvojových krajín. Tamojší obyvatelia totiž nemajú dostatočný prísun vitamínu C, pretože sa bežne nedostanú k potravinám, ktoré ho obsahujú. To je dôvodom výskytu podvýživy a tiež skorbutu.

Zdroj: Getty Images

Tento poznatok sa skúma v novom dokumente s názvom "Vitamania". Lekár Eric Churchill, pôsobiaci v meste Springfield v americkom štáte Massachusetts, v ňom hovorí, že jeho tím za posledných šesť rokov diagnostikoval už dvadsať až tridsať nových prípadov skorbutu v Spojených štátoch. To je pomerne vysoké číslo, obzvlášť keď niektorí odborníci tvrdia, že skorbut je choroba dávnej minulosti. "Mnohí ľudia, ktorí majú problém so zásobami jedla, majú tendenciu prejsť na vysoko kalorické potraviny s veľkým obsahom tukov. Ak máte obmedzený rozpočet na jedlo, kúpite si radšej také, ktoré vás zasýti a nie ovocie či zeleninu," konštatuje Churchill. Preto sú osoby s nižším sociálno-ekonomickým statusom v bohatých štátoch postihnuté touto chorobou.

Skorbut sa v našich mysliach vynára ako choroba, ktorá je taká jednoduchá a ľahko odvrátiteľná, aj napriek tomu, že čoraz viac ľudí ním začína trpieť. "Vo vyspelých krajinách by jednoducho nemala existovať," uzavrel doktor. Je dôležité prijímať vitamín C, pretože naše telo si ho nevie vytvoriť samo. Oplatí sa preto zvýšiť konzumáciu čerstvej zeleniny a ovocia.