Spíte viac ako osem hodín denne? Nerobte to! Podľa vedcov to môže spôsobiť katastrofu

STAFFORDSHIRE - Výskumy zamerané na dĺžku spánku, ktorú potrebujeme na to, aby sa naše telo zregenerovalo, zamestnávajú vedcov mnohých inštitúcií. Ak patríte k tým, ktorí radi vyspávajú a myslia si, že to prospieva vášmu telu, budete po nasledujúcom zistení nemilo prekvapení. Dlhodobý spánok môže totiž signalizovať poruchy kardiovaskulárneho a dýchacieho systému.

Spánok je dôležitou súčasťou psychohygieny a jeho nedostatok sa veľmi rýchlo prejaví na našom každodennom fungovaní. Podľa mnohých odporúčaní by sme mali spať aspoň sedem hodín denne. Táto problematika zaujala vedcov z Keele University v britskom Newcastli, ktorí do svojej štúdie trvajúcej v období od roku 1970 do 2017 zapojili až tri milióny respondentov. Výsledky, ktoré boli zverejnené v časopise Journal of the American Heart Association, nepotešia tých, ktorí radi vyspávajú. Podľa výskumníkov je totiž nadbytok spánku pre naše telo nebezpečným signálom vážnych ochorení.

"Naša štúdia má dôležitý vplyv na verejné zdravie, pretože dokazuje, že nadmerný spánok je markerom zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a každý podobný výskum by sa mal sústrediť na to, či zmena množstva a kvality spánku zníži šance na kardiovaskulárne ochorenie," hovorí vedúci tímu, doktor Chun Shing Kwok. Je tu totiž významná súvislosť medzi trvaním spánku, nepriaznivou kardiovaskulárnou činnosťou a úmrtnosťou.

Podľa Kwoka je potrebné, aby bol čas odporúčaného spánku nanovo prehodnotený. Existujú totiž dôkazy o tom, že doba spánku dlhšia ako sedem až osem hodín je spojená s primeraným poškodením kardiovaskulárneho systému v porovnaní so spánkom, ktorého hranica sa pohybuje pod touto dĺžkou. "Čím je väčšia odchýlka od odporúčanej dĺžky spánku, tým väčšia je pravdepodobnosť, že je ohrozený váš kardiovaskulárny systém a hrozí vám úmrtie," vysvetlil expert.

Ak si podľa vedcov vaše telo vyžaduje spánok dlhší ako osem hodín, možno vám vysiela signál, že niečo nie je v poriadku s vaším kardiovaskulárnym systémom. Môže ísť aj o prejav nebezpečného obštrukčného spánkového apnoe, ktorý je ako porucha dýchania viazaný práve na spánok. Ak teda patríte do skupiny ľudí, ktorí veľmi radi a dlho spia, mali by ste zvážiť návštevu lekára a nechať si skontrolovať svoj kardiovaskulárny systém a hlavne rizikové faktory jeho poškodenia. Výsledky tohto výskumu potvrdila aj štúdia vedcov z University of Leeds a University of East Anglia. Tí pre New York Post uviedli, že u ľudí, ktorí spia viac ako osem hodín denne, sa zvyšuje pravdepodobnosť srdcových ochorení o 44 percent.