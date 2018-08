Desivá PROGNÓZA na ďalšie roky: Ani nechcite vedieť, čo ľudstvo v dôsledku horúčav čaká

LONDÝN - Tropické vlny horúčav, s ktorými momentálne zápasí takmer celá Európa, môžu mať v roku 2080 katastrofický dopad na ľudstvo. Súvislosť medzi nárastom teplôt a zvyšovaním úmrtnosti potvrdil vo svojom výskume nielen medzinárodný tím vedený Antoniom Gasparrinim z London School of Hygiene & Tropical Medicine, ale aj The Massachusetts Institute of Technology .

Nový výskum Antonia Gasparriniho bol zameraný na prognózy súvisiace s tropickými vlnami horúčav a jeho výsledky boli publikované v časopise Science Alert. Neprimerané horúčavy, ktoré už niekoľko rokov zasahujú Európu a severnú časť Ameriky, môžu mať podľa výsledkov štúdie vplyv na zvýšenú úmrtnosť. Tak napríklad iba za minulý mesiac zomrelo v dôsledku vysokých teplôt v kanadskom Montreale sedemdesiat ľudí. "Neprirodzene narastajúce teploty môžu byť v budúcnosti zodpovedné za obrovský nárast úmrtnosti v niektorých oblastiach až o 2000 percent," poznamenal Gasparrini.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alvaro Barrientos

Vo svojom výskume použili vedci databázu denných meraní teplôt a úmrtností od začiatku roka 1984 do konca roku 2015 zo 412 komunít z celého sveta. Čísla boli ďalej použité na výpočet miery úmrtnosti spätne do roku 1977 a predpoklad úmrtnosti do konca tohto storočia. Jednotlivé výsledky boli zároveň ovplyvnené viacerými scenármi. "Na základe výskumu je zrejmé, že v meniacej sa klíme sa zvýši úmrtnosť, ale z globálneho hľadiska je tento nárast limitovaný," vysvetľuje Gasparrini. Do roku 2080 by mohol vzrásť počet úmrtí napríklad v takej v Kolumbii až tridsaťnásobne v porovnaní so súčasnosťou. Pokiaľ ide o Brazíliu a Filipíny, ide o desať až dvadsaťnásobok súčasnej miery úmrtnosti a v USA a v Austrálii je to štvornásobok.

Samostatná štúdia, ktorú uskutočnili vedci z The Massachusetts Institute of Technology potvrdila výsledky predchádzajúceho výskumu. Podľa jej autorov sa severná časť Číny stane v priebehu niekoľkých rokov neobývateľnou. Ide o rovinatú poľnohospodársku oblasť, kde obrovské množstvo pary vytvára silný lokálny skleníkový efekt. "Toto miesto bude v budúcnosti smrteľne horúce. 400 miliónov ľudí bude nútených opustiť miesta, ktoré sú teraz ich domovom," hovorí autor štúdie Elfatih Eltahir.

Zdroj: SITA/Daiki Katagiri/Kyodo News via AP

Podľa Gasparinniho existujú východiská, ktoré by dokázali tieto pesimistické prognózy zmierniť. Globálne otepľovanie by dokázalo zmierniť dodržiavanie Parížskej dohody, ako aj riešenie mestskej architektúry a zvýšená zdravotná starostlivosť. Ale nič sa nezlepší, pokiaľ sa krajiny nezjednotia v postoji k meniacej sa klíme. V mnohých, najmä rozvojových krajinách, sa stále venuje tejto problematike príliš malá pozornosť. Bez ohľadu na to, ako sa na to pozeráme, naša otepľujúca sa planéta bude smrteľná, najmä pre chudobných a chorých.