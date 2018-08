VIDEO Anna (95) pozerala televízor, keď začula hluk v kuchyni: Vlámal sa tam medveď!

UNION BAY - Nebezpečnej situácii bola vystavená dôchodkyňa z Kanady. Kuchyňu tejto deväťdesiatpäťročnej ženy navštívil statný maco a zrejme sa mu v nej veľmi páčilo. V priebehu jedného dňa sem totiž zavítal až dvakrát. Našťastie ho zaujímalo akurát to, čo sa dalo zjesť a nie obyvateľka domu.

Hovorí sa, že najlepšie návštevy sú tie, ktoré sa nezdržia dlho. Čulá Kanaďanka Anna Stadyová musela strpieť nielen neohlásenú návštevu, ale aj to, že nevítaný hosť k nej prišiel až dvakrát a narobil poriadny hrmot. "Pozerala som televízor a začula som nejaký hluk v kuchyni. Išla som sa pozrieť, čo sa deje a zbadala som tam urasteného medveďa. Oňuchával skrinky a robil neporiadok," opísala, čo sa dialo.

Zdroj: Youtube/world. news

Seniorka bola poriadne nahnevaná a na zviera začala kričať, aby odišlo. A podarilo sa. Medveď v strede dvora ale potom zastal a premýšľal, či sa vráti. Nakoniec sa predsa len vzdialil. Lenže neskôr, ešte v ten istý deň, sa do domu vrátil, dnu vkĺzol zadným vchodom. Urobil tradičný neporiadok, rozbil nádobu na cukor, všetko oňuchal a odišiel. "Niečo so sebou vzal, ale neviem, čo to bolo," povedala Stadyová pre televíziu CTV Vancouver Island.

Medveďov sa vraj nebojí, pretože medzi nimi žije celý život a nikdy ju nijaký nenapadol. Ochranná služba uložila na dvore starenky veľkú medvediu pascu pre prípad, že by sa sem opäť vybral. Miestne úrady vydali upozornenie, aby ľudia pri stretnutí s medveďmi zachovali pokoj, pretože ich správanie môže byť nepredvídateľné, najmä, ak ich niečo prekvapí a vyruší. Tiež požiadali obyvateľov ostrova, aby nenechávali potraviny v okolí svojich domovov. "Dúfam, že ho nechytia, pretože by ho museli zabiť. A bol to taký nádherný bucľatý maco," zastala sa Anna svojho zvieracieho hosťa.