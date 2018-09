Matka vybehla do domu a dieťa nechala v aute: To, čo nasledovalo, bolo ako z hororu

Žena z predmestia západokanadského Vancouveru sa dopustila chyby. Keď zaparkovala vozidlo pred domom, kam išla po zásoby s jedným zo svojich detí, nechala otvorené dvere auta, v ktorom zostalo druhé dieťa. Keď sa vrátila, zistila, že vo vozidle je medveď, ktorý sa dobýja do vrecka s cereáliami. Rýchlo sa spamätala a spustila alarm, ktorý zviera vypudil.

"Mohlo to skončiť zle. Mali veľké šťastie, že sa nič nestalo," reagoval v televízii CTV príslušník úradu pre ochranu prírody.

This bear went *into the van* of my neighbor this morning, and took food out of the back....while their son was inside it! He’s been tagged twice already, so they likely have to destroy this beautiful animal. Please don’t feed bears or leave your garbage out. #FedBearDeadBear pic.twitter.com/I8t3I0jDP4