Bezcitní okoloidúci si robili selfie s umierajúcimi mladíkmi na ceste: Kričali o pomoc, nepomohlo

Skupina okoloidúcich zvedavcov si robila selfie a videá s troma mužmi vo veku 25 až 30 rokov, ktorí mali nehodu na motorke v indickom štáte Radžastan. V kalužiach krvi ležali bezvládne na zemi, zatiaľ čo bezcitní mladíci si ich fotili.

Barmer: Three people who met with a road accident, succumbed to injuries even as onlookers clicked pictures and selfies instead of helping them. #Rajasthan (10.7.18) pic.twitter.com/h83Ejv0zw0 — ANI (@ANI) 11 Ιουλίου 2018

Obete boli robotníci z neďalekej továrne na betón, ktorí sa zrejme vracali z práce. Po ceste do nich narazil školský autobus. Nikto z okolo prechádzajúcich ľudí im neposkytol pomoc. Práve naopak, so zomierajúcimi mužmi, zvíjajúcimi sa v agónii a kričiciami o pomoc, sa fotili a usmievali do kamery. Jeden z robotníkov zomrel hneď na mieste, pre ďalších dvoch prišla asi po polhodine sanitka, informoval denník The Telegraph India. Žiaľ, ani oni neprežili. Jeden zomrel ešte počas prevozu, druhý v nemocnici. Ak by im bola pomoc poskytnutá skôr, zrejme by prežili.

Fotky zo strašnej nehody teraz kolujú po sociálnych sieťach. Miestna polícia konanie zvrátených zvedavcov, ktorí neposkytli obetiam prvú pomoc, ostro odsúdila. "Ležali tam celú polhodinu bez toho, aby im niekto pomohol," uviedol hovorca. Podľa ľudí by okoloidúci, ktorí nepomohli zraneným, mali dostať trest. "Bolo to neľudské! Prítomní mali okamžite konať a nie sa zabávať natáčaním bezcitných videí," okomentoval incident jeden z užívateľov.