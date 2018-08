Turecko sa vracia do minulosti: Erdoganov spojenec podporil referendum o zavedení trestu smrti

"Návrh na trest smrti predložíme v parlamente. Poskytneme ho frakciám štyroch politických strán a požiadame o podporu," povedal predseda ultranacionalistickej Veľkej strany jednoty (BBP) Mustafa Destici.

"Ak poskytnú podporu, povedie to k referendu. Ak nie, potom to závisí od parlamentu," povedal Destici na tlačovej konferencii, z ktorej citovala agentúra Anadolu. "Bratia, viete, ako citlivo sa staviam k trestu smrti. Ak to prejde v parlamente, niet dôvodu, prečo by som to mal blokovať," dodal.

Erdogan už hovoril o referende o opätovnom zavedení trestu smrti po neúspešnom vojenskom pokuse o prevrat v krajine v roku 2016. Takýto krok by podľa AP viedol k zmareniu úsilia krajiny o vstup do Európskej únie. Trest smrti bol v Turecku naposledy vykonaný v roku 1984. V roku 2002 turecký parlament schválil súbor reforiem, ktorý zahŕňal i zrušenie trestu smrti.

Erdoganova Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) sa pred júnovými voľbami spojila s krajne pravicovou Stranou národného hnutia (MHP) a BBP. Táto aliancia má v súčasnosti väčšinu kresiel v tureckom parlamente.