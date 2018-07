Tínedžer (13) začal močiť krv: Keď lekári zbadali, čo má v penise, len krútili hlavami

Trinásťročný Duoduo odrezal koncovku z kábla od mobilného telefónu a údajne zo zvedavosti si ho strčil do močovej rúry. Nevedno, čo od toho očakával, ale problémy nedali na seba dlho čakať. Chlapec začal pociťovať silné bolesti a močil krv. Bol tak nútený vyhľadať lekársku pomoc.

"Na röntgenovej snímke sme videli, ako mu kábel vo vnútri močovej rúry vytvoril uzol, a to bol dôvod, prečo si ho nedokázal vytiahnuť sám," opísala kuriózny prípad doktorka Xu Liyanová. Lekári sa najskôr nález z tela pacienta snažili vybrať pomocou lubrikačného gélu, ale neúspešne. Nezostávalo im teda nič iné, iba takmer desať centimetrov dlhý kábel siahajúci až k močovému mechúru vyoperovať. Takto minimalizovali riziko poškodenia močovej rúry.

Keď sa Duodua pýtali, prečo to vôbec urobil, povedal im, že počul od spolužiakov nejakú vtipnú historku o strkaní káblika do penisu a chcel to vyskúšať. "Pôvodne som plánoval, že si ho sám vytiahnem. Nepočítal som s tým, že by sa mi tam mohol zauzliť," uviedol pubertiak, ktorý si kvôli svojmu hlúpemu pokusu poležal v nemocnici viac ako dva týždne.