FOTO Manželov pri prerábke kúpeľne šokoval nález za stenou: 23-ročný ODKAZ od bývalých majiteľov

Manželia sa rozhodli zverejniť odkaz, na ktorý narazili počas rekonštrukcie ich kúpeľne. Za doskou zo sadrokartónu našli nápis od pána a pani Shinsekiových a ich spoločnú fotku. Na ďalšom obrázku bol pre zmenu zachytený ich králik Cassie. "Ak ste toto našli, určite prerábate kúpeľňu tak, ako my v roku 1995. A čo je zlé na tom, ako sme ju prerobili my?" napísali na stenu bývalí majitelia nehnuteľnosti. "Aj ja som tu býval," stojí pod fotografiu domáceho miláčika.

Zdroj: Twitter

Alex a Jessica po zverejnení svojho objavu teraz dúfajú, že autori odkazu sa spoznajú a na celej situácii sa spolu s nimi pobavia. "Myslíme si, že sú to vtipní ľudia," povedal Alex. On a jeho manželka sa neskôr sami rozhodli zanechať niečo podobné pre ďalšie generácie majiteľov domu, v ktorom momentálne bývajú.

Takto vyzerala kúpeľňa pred prerábkou Zdroj: Twitter ​

Po zavesení príspevku na sociálnu sieť začali ostatní užívatelia opisovať podobné situácie, s ktorými sa stretli pri rekonštrukcii svojich domov a bytov. Pestrosť objavených odkazov a predmetov ponechaných za múrmi a v šachtách dokazuje, že robotníkom a bývalým majiteľom nechýbala bohatá fantázia. "Počas rekonštrukcie kúpeľne sme pri inštalácii ventilátora našli vo vetracej šachte toto," napísal TJ Harris z Indiany pod fotku, na ktorej je zachytená kopa starých erotických časopisov.

My wife and I bought our first home last summer. Had to cut a hole in the bathroom wall to install a vent. Here’s what we found behind behind that wall pic.twitter.com/AU2Y4OhKEB