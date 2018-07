Nemecké Stonehenge odhalilo kruté tajomstvo: Drastický rituál, ktorým zabíjali ženy aj deti

Obete pochované v blízkosti saského Pömmelte, nachádzajúceho sa juhozápadne od Berlína, boli usmrtené počas obetných rituálov, ktoré sa v Sasku v tom čase konali. Vedúci archeológ André Spatzier tvrdí, že minimálne jedna z obetí mala obe ruky zviazané a bola pochovaná už mŕtva, zvyšok bol ale pochovaný zaživa.

Zdroj: Youtube/Deutschland Tourismus

Nemecké Stonehenge, ako sa tomuto nálezisku hovorí, bolo objavené v roku 1991, ale podrobný výskum začal prebiehať až nedávno. Archeológovia sa domnievajú, že práve táto lokalita bola v minulosti využívaná na komunitné udalosti a rituály. V niektorých hroboch našli aj kúsky hrncov, pohárov, kamenných sekier či kosti zvierat.

Zaujímavosťou je, že mužské telá sa nachádzali len na východnej strane náleziska. Muži vo veku 17 až 30 rokov ale podľa expertov neboli obetovaní, podľa všetkého zomreli prirodzenou smrťou. To sa však nedá povedať o detských či ženských nálezoch. "Vyzerá to tak, že na konci roku 2050 pred Kristom vytiahli z Pömmelte stĺpy, nahádzali obete do takto vzniknutých jám, zapálili koniec drevených stĺpov a vrátili ich späť na pôvodné miesto," opísal Spatzier mimoriadne krutý spôsob, akým vykonávali drastický rituál.