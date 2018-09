Hororový koniec rozlúčky so slobodou: Budúcej neveste (†26) sa stala osudnou traktorová vlečka

VIEDEŇ - Jasmin Schwarnthorerová (26) oslavovala so svojimi najlepšími priateľkami v rakúskom meste Allhartsberg to, že už na budúci mesiac sa vydá za svojho snúbenca Bernharda. Rozlúčka so slobodou však mala nakoniec veľmi trpkú príchuť. Vlečka, na ktorej dievčatá stáli, sa prevrhla a nastávajúca nevesta narazila na kamennú stenu. V kritickom stave ju vrtuľníkom previezli do mesta Linz, kde o niekoľko dní zomrela. Jej neter a jedna z jej priateliek sú v kritickom stave.