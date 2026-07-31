Rakúskom otriasol prípad len 14-ročného chlapca: Mal plánovať teroristické činy, už sedí vo väzení

INNSBURCK — Už 20. júla zadržali v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko 14-ročného chlapca pre podozrenie z pokusu o účasť na teroristických trestných činoch. Oznámila to v piatok tamojšia prokuratúra, ktorá zároveň vylúčila islamistický motív podozrivého. Informuje agentúra APA.
Podľa hovorcu prokuratúry Hansjörga Mayra si tínedžer vymieňal informácie o útokoch s inou osobou v četovacích skupinách. Vyšetrovatelia vyhodnotili obsah četov ako natoľko konkrétny, že existovalo riziko uskutočnenia násilných činov. Chlapec je v súčasnosti vo vyšetrovacej väzbe v Innsbrucku, kde sa analyzuje zaistený dátový materiál.
Zdroje blízke vyšetrovaniu uviedli, že zadržaný mladík inklinuje k pravicovému extrémizmu a cez komunikačnú platformu si vymieňal správy o možných útokoch s rovnako zmýšľajúcou osobou zo zahraničia. K zásahu polície došlo v jeho bydlisku, kde pri domovej prehliadke zaistili propagandistické materiály s pravicovým obsahom, bojový nôž a airsoftovú zbraň.
Denník Kronen Zeitung, ktorý o prípade informoval ako prvý, uviedol, že polícia zhabala aj ochrannú vestu s nášivkou so švédskou vlajkou, rúško FFP2 s lebkou a symbolmi Tretej ríše a dve taktické prilby, pričom jedna z nich je vybavená kamerou GoPro. Tieto informácie však prokuratúra pre televíziu ORF nepotvrdila.
Na mladíka upozornila zahraničná partnerská služba, ktorá spolupracuje s rakúskym Riaditeľstvom pre ochranu štátu a spravodajské služby (DSN). Podľa Kronen Zeitung sa chlapec cez Telegram kontaktoval s podozrivým zo Švédska a diskutoval s ním o útokoch na židovské a moslimské objekty. Mladík bude vo vyšetrovacej väzbe predbežne do 5. augusta. Krajinský súd v Innsbrucku zdôvodnil väzbu obavou z pokračovania v trestnej činnosti a z možného marenia vyšetrovania.
Prokuratúra potvrdila, že vyšetrovanie sa zatiaľ vedie podľa paragrafu 278c rakúskeho trestného zákona, ktorý sa týka závažných teroristických trestných činov. Či budú vznesené aj ďalšie obvinenia, ukáže priebeh vyšetrovania.