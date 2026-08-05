Korupčná kauza na Ukrajine: Bývalú veľvyslankyňu v USA podozrievajú z nezákonného obohatenia

KYJEV – Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAP) v stredu oznámili, že bývalá veľvyslankyňa Ukrajiny v USA Oľha Stefanišynová je podozrivá z nezákonného obohatenia sa. Informovali o tom ukrajinské Centrum boja proti korupcii (CPC) a verejnoprávna televízia Suspiľne.
O ďalšom procesnom postupe voči Stefanišynovej rozhoduje protikorupčný súd v Kyjeve. Na žiadosť jej obhajcov pojednáva bez účasti verejnosti. Prokurátor Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry podľa CPC tvrdí, že časť daného majetku formálne nadobudli iné osoby, no konali na pokyn alebo v prospech Stefanišynovej.
Vyšetrovatelia jej zároveň vyčítajú, že do majetkového priznania nezahrnula dva jednoizbové byty, hotovosť použitú na ich rekonštrukciu, liečbu matky, letenky a prenájom ďalšieho bytu. Podľa nich nepriznala ani používanie vozidla Mercedes evidovaného na podriadeného. Stefanišynovú v uplynulých dňoch odvolali z funkcie veľvyslankyne v USA. Médiá už začiatkom júla informovali, že sama požiadala o ukončenie diplomatickej misie z osobných dôvodov. Viaceré ukrajinské médiá však uviedli, že jej odvolanie z postu vo Washingtone mohlo súvisieť práve s trestným konaním.
Portál Hromadske vlani zverejnil investigatívny článok, podľa ktorého Stefanišynovej matka kúpila byt v Kyjeve za cenu výrazne nižšiu, než bola trhová hodnota. Stefanišynová to vysvetľovala tým, že jej rodičia investovali do nehnuteľnosti už v roku 2019, keď boli ceny bytov podstatne nižšie. Bývalá vicepremiérka čelí aj staršiemu podozreniu v korupčnej kauze týkajúcej sa verejného obstarávania na ministerstve spravodlivosti v roku 2013.
Denník Ukrajinska pravda tiež informoval, že jej bývalý manžel sa v neformálnych rozhovoroch označoval za neoficiálneho koordinátora činnosti Národnej agentúry pre vyhľadávanie a správu majetku (ARMA). Stefanišynová odmietla, že by mal akýkoľvek vplyv na jej prácu alebo súčasný život. Bývalá diplomatka v stredu uviedla, že procesné úkony voči nej sú súčasťou práce orgánov činných v trestnom konaní a nepredstavujú dôkaz o spáchaní trestného činu. Dodala, že zachováva pokoj a rozruch okolo tohto prípadu považuje za „búrku v pohári vody“. Zároveň pripomenula, že k otázkam týkajúcim sa jej nehnuteľností sa vyjadrila už pred viac ako rokom.