Historická dohoda vo Washingtone: Izrael a Libanon sa priblížili k trvalému mieru

WASHINGTON - Zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov podpísali dnes večer vo Washingtone rámcovú dohodu. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničia, kde sa viedli od utorka rokovania medzi izraelskými a libanonskými diplomatmi. Americký minister zahraničia Marco Rubio uviedol, že dohoda zavádza rámec pre trvalý mier a bezpečnosť. Podľa médií počíta s čiastočným odchodom izraelskej armády z juhu Libanonu. Boje v oblasti trvajú od marca, hoci boli uzavreté prímeria.
Rubio vystúpil krátko pred podpisom dokumentu, ktorý označil za rámcovú dohodu. Podľa neho "začína vytvárať rámec pre trvajúci mier a bezpečnosť" medzi Libanonom a Izraelom. Minister však tiež povedal, že vo vzťahoch medzi Izraelom a Libanonom stále zostáva veľa práce. Libanonská veľvyslankyňa Nada Hamadehová uviedla, že dohoda je "prvým krokom na ceste k obnove libanonskej suverenity a územnej celistvosti". Izraelský veľvyslanec v USA Jechiel Leiter poznamenal, že súčasťou dohody nie je Irán ani šiitské hnutie Hizballáh, avšak vyjadril presvedčenie, že dokument môže nastaviť "cestu k mieru medzi Izraelom a Libanonom".
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podľa izraelských médií potvrdil zákulisné informácie o odovzdaní niektorých území, ktoré obsadila izraelská armáda na juhu Libanonu, libanonskej armáde. "Sú to dve pilotné zóny," uviedol Netanjahu. Izraelská armáda ale neopustí juh Libanonu a celé územie, ktoré obsadila. "Zostávame tam, kým Hizballáh nebude odzbrojený," uviedol ministerský predseda.
Izrael tvrdí, že okupuje časť juhu Libanonu kvôli svojej bezpečnosti, naopak Hizballáh vyhlasuje, že bráni izraelskej agresii. Konflikt medzi Hizballáhom a Izraelom sa opäť rozhorel na začiatku marca po tom, ako hnutie vyslalo rakety a drony na Izrael v reakcii na americko-izraelské údery proti Iránu. Izrael potom začal pravidelné intenzívne vzdušné údery v Libanone, pri ktorých podľa stredajších údajov libanonského ministerstva zdravotníctva zahynulo vyše 4200 ľudí vrátane civilistov. Izraelská armáda tiež uskutočnila pozemnú inváziu do južného Libanonu, kde teraz okupuje rozsiahle oblasti, z ktorých bolo miestne obyvateľstvo nútene vysídlené.
Od minulého piatka platí v oblasti prímeria, tento týždeň však izraelská armáda uskutočnila v Libanone množstvo útokov. Tvrdí, že udrela na príslušníkov Hizballáhu, ktorí pre ňu mohli tvoriť hrozbu.