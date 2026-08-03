Zelenskyj pokračuje v čistkách: Skončila aj veľvyslankyňa v USA

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal Oľhu Stefanišynovú z postu veľvyslankyne Ukrajiny v USA. Informovala o tom britská stanica BBC a ukrajinské médiá, ktoré dodali, že k odvolaniu Stefanišynovej dochádza v čase rozsiahlej reorganizácie vlády a očakávanej výmeny veľvyslancov Ukrajiny.
Výnos o odvolaní Oľhy Stefanišynovej z funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Ukrajiny v Spojených štátoch bol zverejnený na webovej stránke kancelárie ukrajinského prezidenta. Dôvody odvolania sa v dokumente neuvádzajú. O možnosti odvolania Stefanišynovej sa však v uplynulých dňoch intenzívne diskutovalo v ukrajinských politických kruhoch.
Post veľvyslanca v USA sa spomínal v súvislosti s bývalým tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustemom Umerovom. Zelenskyj ho však v pondelok vymenoval za šéfa Služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU). Meno nového ukrajinského veľvyslanca v USA zatiaľ nie je známe. Nie sú známe ani ďalšie plány Stefanišynovej.
Na výročnom zasadnutí vedúcich ukrajinských diplomatických misií, ktoré sa konalo v pondelok v Kyjeve, Zelenskyj uviedol, že rozhodujúcim ukazovateľom práce veľvyslancov bude množstvo zbraní, ktoré sa im podarí zabezpečiť pre Ukrajinu. Zdôraznil, že každý veľvyslanec by mal „prinášať zbrane“ a „vedieť, kde možno v hostiteľskej krajine získať rakety protivzdušnej obrany“. Zbrane a vojenské technológie podľa Zelenského „nie sú len úlohou vojenských pridelencov, ale aj priamou diplomatickou zodpovednosťou samotných veľvyslancov“.
V tejto súvislosti prezident vyzval na prepracovanie ukazovateľov hodnotenia práce veľvyslanectiev tak, aby sa zameriavali na dodávky vojenského materiálu a finančnú podporu, nie na počet uskutočnených stretnutí či „lajkov na sociálnych sieťach“.