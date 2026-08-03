MIMORIADNY ONLINE Útok na detské ihrisko a dráma v Odese! Útoky si vyžiadali obete aj zranených

KYJEV - Ozbrojenec v nedeľu spustil paľbu v náborovom centre v ukrajinskom meste Odesa, pričom utrpeli zranenia štyri osoby. Útočník z miesta ušiel, polícia ho neskôr zadržala, píše o tom agentúra DPA a denník The Kyiv Independent. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:38 Ukrajina údajne zasiahla sklad spoločnosti Wildberries v ruskej Vladimírskej oblasti.
6:10 Ukrajinský dron v nedeľu zasiahol detské ihrisko v prihraničnej ruskej Belgorodskej oblasti, kde zabil jedno dieťa a dve ďalšie zranil. Oznámil to tamojší úradujúci gubernátor Alexander Šuvajev, napísala v noci na dnes agentúra Reuters. Rusko vo februári 2022 začalo inváziu na Ukrajinu, ktorá sa odvtedy bráni. Súčasťou sebaobrany sú aj vzdušné údery na Rusko. Kyjev tvrdí, že útočí výlučne na ciele spojené ruským vojnovým úsilím.
Šuvajev uviedol, že obeťou bolo 13-ročné dievča a že ďalšie dve dievčatá vo veku sedem a deväť rokov skončili v nemocnici. Dronový úder označil za neľudský teroristický čin. Podobne sa vyjadrila aj splnomocnenkyňa Kremľa pre práva detí Marija Ľvovová-Bělovová, ktorá povedala, že útok bol ďalším neľudským teroristickým činom kyjevského režimu. Na Ľvovovú-Bělovovú a tiež na ruského prezidenta Vladimira Putina, ako poznamenal Reuters, vydal v roku 2023 Medzinárodný trestný súd (ICC) zatykače kvôli podozreniu z nezákonného odvlečenia ukrajinských detí do Ruska. Moskva tieto obvinenia odmietla.
Pri streľbe v náborovom centre v Odese utrpeli zranenia štyria ľudia
Podľa polície strelec okolo 19.30 h miestneho času (18.30 h SELČ) niekoľkokrát vystrelil z pištole počas mobilizačnej akcie. Zranení sú štyria zamestnanci miestneho náborového centra.
Ukrajinská tlačová agentúra Ukrinform informuje, že bezpečnostné zložky v súčasnosti vyšetrujú okolnosti incidentu. Polícia oznámila, že zadržala 32-ročného muža.