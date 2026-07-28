Juh Česka je v pozore: Svedkovia hlásia pohyb veľkej mačkovitej šelmy! Záhadné zviera zachytili aj na VIDEO

PRAHA - Poplach na juhu Českej republiky. Viacero miestnych obyvateľov tvrdí, že videlo voľne sa pohybovať väčšiu mačkovitú šelmu. O tom, že nejde len o výmysly, svedčí najnovšie video. Na ňo zreteľne vidieť väčšie zviera pohybovať sa na poli.
Česká polícia potvrdila, že juhočeskí policajti zaznamenali počas víkendu niekoľko oznámení týkajúcich sa výskytu veľkej mačkovitej šelmy v ich kraji. Z posledných dní boli oznámenia z Táborska, okolia Roudnej a Dlhej Lhoty. Zviera je v pohybe a môže sa tak objaviť aj na iných miestach a to nielen na Táborsku.
Prípad rezonuje v Česku už niekoľko dní. Najnovšie sa objavilo aj video, na ktorom vidieť, ako sa na poli pohybuje väčšie tmavé zviera, ktoré by zodpovedalo väčšej mačkovitej šelme, ako je napríklad puma. "Oznamovateľke sa v nedeľu vo večerných hodinách podarilo nakrútiť väčšie čierne zviera, práve v okolí Dlhej Lhoty a môže ísť o veľkú mačkovitú šelmu," uviedla polícia.
Verejnosť poprosili o obozretnosť pri pohybe v prírode pri poliach, lesoch. Upovedomili aj starostov priľahlých obcí a spolupracujú s Krajskou veterinárnou správou a poľovníckymi združeniami. "V prípade, že zviera uvedeného popisu zbadáte, volajte ihneď na linku 158 a nepribližujte sa k nemu," dodali.