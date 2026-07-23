MIMORIADNE V Česku sa zrútil armádny vrtuľník Venom: Na palube boli piati vojaci

PRAHA - Na 22. základni vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku sa zrútil armádny vrtuľník Venom s piatimi vojakmi na palube, uviedla popoludní na sieti X armáda. Na mieste sú záchranári. Bližšie informácie nie sú známe. Armáda uviedla, že ich zverejní, až to situácia umožní.
Na mieste zasahujú záchranári. "Vyslali sme štyri pozemné posádky a vrtuľník leteckej záchrannej služby z Jihlavy. Na výpomoc letí aj vrtuľník od kolegov z Olomouckého kraja," povedal pre tn.cz hovorca českých záchranárov Petr Janáček. Jedna osoba pád neprežila.
Vrtuľník sa zrútil v areáli letiska. Oznámenie o udalosti dostala polícia o 12:11, povedala hovorkyňa krajskej polície Dana Čírtková. Uviedla, že iné informácie polícia poskytovať nebude.
Armáda prevádzkuje v námešťskej základni vrtuľníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osem venómov a štyri vipery kúpilo Česko v roku 2019, pričom posledné dva stroje dorazili do Česka predvlani v júni. Odborníci z USA, odkiaľ vrtuľníky pochádzajú, až do vlaňajška zabezpečovali aj výcvik českého personálu na nových strojoch. Zmluvu o obstaraní venómov podpísal v decembri 2019 vtedajší minister Lubomír Metnar (za ANO).