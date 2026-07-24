Havária helikoptéry v Česku: Unikli správy z vyšetrovania! TOTO má byť príčina pádu stroja

PRAHA - Vyšetrovanie štvrtkovej havárie vojenského vrtuľníka UH-1Y Venom na základni v Náměšti nad Oslavou prinieslo prvé informácie o tom, čo sa dialo tesne pred pádom stroja.
Vrtuľník sa počas manévru náhle roztočil
Podľa zdrojov portálu Aktuálně.cz, ktoré sú oboznámené s priebehom vyšetrovania, sa havária pravdepodobne odohrala počas manévru označovaného ako „quick stop“. Ide o techniku, pri ktorej pilot prudko spomalí vrtuľník z horizontálneho letu a následne ho uvedie do stabilného visu.
Práve v tejto chvíli sa však mal vrtuľník Venom nekontrolovane roztočiť.
Vyšetrovatelia podľa portálu pracujú s verziou, že stroj sa dostal do kritickej situácie označovanej skratkou LTE (Loss of Tail Rotor Effectiveness), teda strata účinnosti chvostového rotora. Ide o stav, keď chvostový rotor prestane dostatočne kompenzovať krútiaci moment hlavného rotora a vrtuľník sa môže začať nekontrolovane otáčať.
Portál Aktuálně.cz zároveň zdôrazňuje, že ide o predbežné poznatky z vyšetrovania, nie o jeho definitívny záver.
Ide o predbežné zistenia
Portál upozornil, že ide o informácie získané zo zdrojov blízkych vyšetrovaniu. Oficiálne závery zatiaľ zverejnené neboli a vyšetrovatelia naďalej analyzujú všetky okolnosti tragédie.
Príčinu nekontrolovaného roztočenia stroja zatiaľ úrady nepotvrdili. Vyšetrovanie pokračuje za účasti vojenských aj civilných odborníkov.
Armáda uzemnila všetky vrtuľníky rovnakého typu
Po nehode česká armáda preventívne zastavila lety celej flotily vrtuľníkov rodiny H-1, teda transportných UH-1Y Venom aj bojových AH-1Z Viper. Opatrenie má platiť až do objasnenia príčin tragédie.
Pri havárii zahynul jedna vojačka, ďalší štyria vojaci utrpeli zranenia. Predbežná škoda bola vyčíslená na približne 1,5 miliardy českých korún.
Vyšetrovatelia teraz zisťujú, prečo sa vrtuľník počas pristávacieho výcvikového manévru nekontrolovane roztočil. Definitívne závery by mali priniesť až výsledky technických expertíz a analýza všetkých dostupných údajov.