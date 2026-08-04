Trump varuje Európu: Nelegálna imigrácia ju podľa neho ničí a spôsobuje vážne problémy

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že nelegálna imigrácia zabíja Európu. Situácia v Spojených štátoch bola podľa neho však za čias „otvorených hraníc“ demokratov oveľa horšia ako situácia v španielskej Ceute, píše o tom agentúra EFE.
„Nelegálna imigrácia do Európy sa musí zastaviť. Európu poznám lepšie ako ktokoľvek iný, lepšie ako tí, ktorí ju riadia, a mám tam vynikajúce vzťahy. Sú dve veci, ktoré ničia Európu - prvou je imigrácia, druhou je energetika,“ vyhlásil Trump v Oválnej pracovni.
Útok na Bidenovu politiku
„Keď som videl, čo sa dialo v Španielsku, povedal som si, že máme verziu toho istého, pravdepodobne ešte oveľa horšiu. Povolili sme vstup 25 miliónom ľudí za (bývalého prezidenta) Joea Bidena a demokratov. Mali sme otvorené hranice a krajiny z celého sveta posielali do našej krajiny ľudí, ktorých nechceli,“ pokračoval.
USA sprísnili hranice
Trump tvrdí, že Spojené štáty majú v súčasnosti „najlepšiu hranicu“, cez ktorú za posledných 15 mesiacov „nevstúpil ani jeden človek“. Dôvodom je podľa neho sprísnenie migračnej politiky, masové deportácie, vízové obmedzenia a zabezpečenie hraníc.
Šéf Bieleho domu uviedol, že „imigrácia je neuveriteľným problémom pre Európu“, pretože umožňuje vstup „ľuďom, ktorí neprispejú v mnohých prípadoch ničím pozitívnym“. Množstvo imigrantov podľa neho pácha „viac ako vraždy“. „Skončíme rovnako, ak dosadíme k moci tých šialencov, ktorých vidím kandidovať do verejných funkcií,“ dodal.
Kritika zelenej energie
Trump vyjadril ľútosť nad situáciou v Európe, či už ohľadom migrácie alebo ohľadom energetiky. „Všade sú veterné mlyny. S veternými mlynmi prídete o všetko. Každá krajina, ktorá staví na veterné mlyny, je porazená. Presne tak, stačí sa pozrieť, ak majú veterné mlyny, sú porazení, pretože s nimi strácajú peniaze,“ dodal.