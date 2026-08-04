Erik Tomáš hlási úspech: Falošných PN ubúda, štát ušetril už 144 miliónov eur

BRATISLAVA - Sociálnej poisťovni sa naďalej darí bojovať s falošnými práceneschopnosťami (PN). Aj v prvom polroku tohto roka klesal ich počet a podiel práceneschopných sa vďaka tomu prvýkrát dostal pod hranicu 3 %. Tieto výsledky prináša sprísnenie pravidiel, ktoré začalo platiť od januára 2025. Verejné financie už na tom získali 144 miliónov eur. Na utorkovej tlačovej konferencii to konštatoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Menej PN
Pri porovnaní prvých šiestich mesiacov tohto roka s rovnakým obdobím vlaňajška sa počet PN znížil priemerne o 12.000 mesačne. Ešte výraznejší je rozdiel oproti roku 2024, teda obdobiu pred zavedením legislatívnych zmien. „V priemere oproti roku 2024 sme mesačne klesli o 23.000 PN,“ vyčíslil Tomáš.
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Vyzdvihol aj postupný pokles podielu PN zo všetkých poistencov, ktorí sú evidovaní v Sociálnej poisťovni. „Zatiaľ čo v roku 2024, teda ešte pred legislatívnymi zmenami, to percento bolo na úrovni 3,7 %, tak v roku 2025 sme ho už znížili na úroveň približne 3,3 % a teraz, keď porovnáme prvý polrok tohto roku, sme prvýkrát historicky pod 3 %,“ priblížil minister.
Pozitívny trend ukazujú podľa neho aj ďalšie štatistiky. V porovnaní s prvým polrokom 2024 bolo v polovici tohto roka na Slovensku o 3,2 milióna „premaródovaných“ dní menej. V rovnakom období tiež klesol počet novo nahlásených PN o 64.000.
Úspora miliónov
Zmeny majú podľa Tomáša pozitívny vplyv aj na verejné financie. Porovnanie prvých polrokov 2025 a 2026 ukazuje úsporu 72 miliónov eur, pri porovnaní s rokom 2024 dosahuje úspora 144 miliónov eur. „Štát šetrí na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. To je ten pozitívny vplyv na verejné financie. Ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 2024 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur,“ avizoval minister.
Nové pravidlá
Pri boji s falošnými PN boli podľa neho kľúčové legislatívne zmeny, ktoré platia od 1. januára 2025. „Nielen to, že posudkoví lekári ukončujú falošné PN-ky, ale tiež musia povoľovať PN-ky na ďalšie diagnózy,“ priblížil Tomáš.
Dôležité je tiež podľa neho prepojenie systémov a inštitúcií. Pracuje sa preto aj na tom, aby posudkoví lekári Ústredia práce a Sociálnej poisťovne mali rovnaký prístup k takzvanej elektronickej karte zamestnanca. „Aby posudkový lekár aj pod Ústredím práce, aj v Sociálnej poisťovni videl všetko rovnako, aby sa s tým naozaj nedalo špekulovať. Pripravujeme to a ešte do konca volebného obdobia to chceme zvládnuť,“ doplnil minister.
Vyjadrenie riaditeľa Sociálnej poisťovne
„Dokázali sme pripraviť a dať do praxe legislatívne zmeny. Dokázali sme dostať našich posudkových lekárov do eZdravia. Čo je nesmierne dôležité, prepojiť sociálne a zdravotné dáta. Jednoducho povedané, potrebujeme, aby sa naši lekári pozerali do eZdravia ako na jedno miesto pravdy, aby sme sa v čo najkratšej dobe zbavili papierových lekárskych správ a aby sme sa mohli komplexne pozerať na klienta,“ uviedol na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.
Legislatívna úprava, ktorá umožňuje toto prepojenie, je už podľa neho v platnosti a je potrebné na to nadviazať. „Prvý dôležitý krok je za nami a samozrejme, my k tomu potrebujeme dodať to, aby sme my tie dáta videli a naopak, aby sme dostali do eZdravia aj register posudkov, ktorý by bol k dispozícii posudkovým lekárom aj ostatným lekárom,“ dodal Tariška. Zároveň ocenil nielen posudkových, ale aj ostatných lekárov za ich spoluprácu pri týchto systémových zmenách.