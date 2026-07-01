Do ZOO v Bratislave dorazili vzácni obyvatelia: Pýšia sa hrivou a prezývkou „krvácajúce srdce“

BRATISLAVA - Zoologická záhrada v Bratislave privítala prvých šesť jedincov paviána dželada, ktorí pricestovali z Jersey Zoo. Ide o prvú časť budúcej skupiny, ktorá má pozostávať z 15 zvierat. Prvú skupinu je zatiaľ možné pozorovať v „preddvorci“ výbehu, vypustené do veľkého výbehu budú v najbližších dňoch. Nový výbeh majú za pavilónom primátov a je súčasťou pripravovaného afrického kopca. Informovala o tom Zuzana Dzurdzíková zo zoo.
„Príchodom dželád získava zoo nový, na Slovensku unikátny druh primáta,“ podotkla Dzurdzíková. Dželady pochádzajú z vysokohorských oblastí Etiópie a vo voľnej prírode sa nevyskytujú nikde inde na svete. Na rozdiel od ostatných paviánov patria dželady do vlastného rodu Theropithecus, ktorého sú jediným žijúcim zástupcom. Väčšinu dňa trávia na zemi a sú po človeku najviac suchozemskými primátmi na svete. Zároveň sú jedinými opicami, ktorých potravu tvorí prevažne tráva.
Typickým znakom dželád je výrazná červená škvrna na hrudi, pre ktorú si vyslúžili prezývku „krvácajúce srdce“. U samcov býva sýtočervená a slúži aj ako ukazovateľ spoločenského postavenia v skupine. Samce sú známe aj svojou impozantnou hrivou a dlhými špičiakmi, ktoré používajú najmä pri vzájomných súbojoch o postavenie. Vo voľnej prírode vytvárajú dželady jedny z najväčších spoločenstiev medzi primátmi. Spoločenstvá môžu pozostávať zo stoviek až viac ako 1000 jedincov.