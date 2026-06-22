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Voľby v Etiópii: Vyhrala Strana prosperity premiéra Abiyho

Etiópsky premiér Abiy Ahmed
Etiópsky premiér Abiy Ahmed (Zdroj: SITA/AP Photo/Mulugeta Ayene, File)
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TASR

ADDIS ABABA - Parlamentné voľby v Etiópii s veľkým náskokom vyhrala strana Strana prosperity (PP) premiéra Abiyho Ahmeda. Oficiálne výsledky volieb z 1. júna zverejnila v nedeľu volebná komisia, podľa ktorej vládna strana získala 90 percent poslaneckých mandátov v Snemovni reprezentantov ľudu, ktorá je dolnou komorou etiópskeho parlamentu. Informuje správa agentúry AFP.

Voľby sa konali v 501 z 547 volebných obvodov a hlasovalo približne 40 miliónov ľudí. Hoci proti PP kandidovalo viac ako 40 strán, väčšina z nich nemala finančnú podporu a v 64 volebných obvodoch nemala PP žiadneho protikandidáta. Najsilnejšie zastúpená strana, Ezema, postavila len 293 kandidátov v porovnaní so 461 kandidátmi strany PP.

Napätie medzi regionálnymi a federálnymi orgánmi

Pre pretrvávajúce napätie medzi regionálnymi a federálnymi orgánmi sa voľby nekonali vo zväzovom štáte Tigraj na severe Etiópie. Rovnaká situácia nastala aj vo voľbách roku 2021, keď úo občianskej vojne z rokov 2020 - 2022 je tam vysídlených viac ako jeden milión ľudí. Volebné miestnosti neotvorili ani v ôsmich volebných obvodoch v Amharsku, kde proti federálnym silám bojujú nacionalistické milície Fano. Incidenty hlásili aj v štáte Oromia, kde povstalci z Oromijskej oslobodzovacej armády zaútočili na ortodoxných kresťanov. Celkovo úrady evidujú 11 mŕtvych civilistov v období volieb.

Premiér Abiy, ktorý sa v roku 2019 stal nositeľom Nobelovej ceny

Premiér Abiy, ktorý sa v roku 2019 stal nositeľom Nobelovej ceny za mier za obnovenie vzťahov so susednou Eritreou, čelí v posledných rokoch kritike za rastúce autoritárske tendencie a zásahy proti opozícii. Kritici zároveň upozorňujú, že v Etiópii sa nikdy nekonali skutočne slobodné a spravodlivé voľby a tí, ktorí sú počas volieb pri moci, vždy vyhrávajú s veľkým náskokom.

Viac o téme: VoľbyEtiópiaAbiy Ahmed
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