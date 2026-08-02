Obľúbený hudobný festival v Maďarsku predčasne KONČÍ: Radikálny krok po ÚMRTÍ dvoch ľudí!

BUDAPEŠŤ - Maďarský hudobný festival Ozora skončí skôr, ako bolo v pláne, po tom ako tam muž z USA zahynul po páde z výšky a mladá žena zomrela na infarkt. S odvolaním sa na oznámenie organizátorov o tom informovala agentúra AFP. Týždenný festival je považovaný za jedno z najväčších stretnutí fanúšikov psychedelickej trance hudby na svete a každoročne priláka desaťtisíce fanúšikov.
Päťdesiatštyriročný Američan v sobotu vyliezol na jednu z konštrukcií obklopujúcich hlavné pódium, z ktorej ale potom spadol. Na následky zranení zomrel, uviedla neskôr maďarská polícia. Úrady i organizátori festivalu sa domnievajú, že si muž vzal život úmyselne.
V ten istý deň tiež zomrela 39-ročná Maďarka, ktorá pravdepodobne skolabovala kvôli panujúcemu teplu a pokusy o jej oživenie neboli úspešné. Maďarsko je od štvrtka v najvyššom stupni výstrahy pred teplom, pričom maximálne teploty cez víkend dosahovali 40 stupňov Celzia.
"Vzhľadom na tieto tragické udalosti budú dnes o polnoci ukončené všetky hudobné programy," oznámili organizátori na sieti Facebook a vyjadrili sústrasť rodinám obetí. Nedeľa bola posledným dňom festivalu, avšak hudobné vystúpenie na jednom z pódií malo trvať až do skorých pondelkových hodín.