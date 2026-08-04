Bitka v Nálepkove má dohru: Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie trom osobám

NÁLEPKOVO - Spišskonovoveský policajný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie trom osobám v prípade fyzického konfliktu viacerých osôb v obci Nálepkovo v okrese Gelnica, ktorý sa stal v sobotu (1. 8.) večer. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
„V prípade bolo spišskonovoveským policajným vyšetrovateľom vznesené obvinenie trom osobám pre zločin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva spáchaných formou spolupáchateľstva,“ uviedla hovorkyňa. Privolané hliadky fyzický konflikt viacerých osôb upokojili, obnovili verejný poriadok, zabezpečili a zadokumentovali miesto udalosti. Pri konflikte utrpelo zranenia päť osôb.
Podľa doposiaľ zistených informácií polície jedna osoba utrpela zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia nad 42 dní, tri osoby zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do 42 dní a jedna osoba zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do 14 dní.