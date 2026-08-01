Premiér otvorene: V krízovej energetickej situácii je SR pripravená Maďarsku pomôcť

BRATISLAVA - Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Na sociálnej sieti to deklaroval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí.
„Pravdepodobnosť odstavenia celej jadrovej elektrárne Paks 1 z dôvodu nedostatku dunajskej vody na chladenie vystaví Maďarsko bezprecedentnej krízovej energetickej situácii,“ upozornil premiér.
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Oznámil, že v sobotu hovoril s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) i generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenských elektrární Branislavom Strýčkom. „Slovenské atómové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach nie sú vzhľadom na iné technické riešenie chladenia reaktorov vystavené žiadnej krízovej situácii a sú v prevádzke v plánovanom rozsahu,“ dodal po rozhovoroch premiér.
Situácia s dodávkami elektrickej energie sa v Maďarsku skomplikovala po tom, ako v uplynulých dňoch až týždňoch výrazne klesla hladina Dunaja, ktorého voda slúži na chladenie v jadrovej elektrárni Paks. V dôsledku toho znížili výkon reaktorov, pričom súčasná výroba je len na úrovni 480 megawattov v porovnaní s bežnými 2000 megawattmi.
Pracovná skupina maďarského kabinetu v súčasnosti preveruje dostupné kapacity elektrární či možnosti dovozu elektrickej energie. Zároveň sa zaoberá očakávanými dennými objemami spotreby elektriny, možnosťami znižovania jej odberu, stavom vodného hospodárstva krajiny a možnými scenármi na najbližšie dni. Na sociálnej sieti to uviedol maďarský premiér Péter Magyar.