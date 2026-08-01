Pokles Dunaja ohrozuje výrobu elektriny: Maďarsko nasadzuje aj odstavené elektrárne

BUDAPEŠŤ - Všetky dostupné záložné elektrárne v Maďarsku vrátane tých, ktoré boli dlhodobo mimo prevádzky a sú v zlom technickom stave, sú funkčné a pripravené na spustenie. V sobotu to uviedol premiér Péter Magyar, informuje agentúra MTI.
Vo videu zverejnenom na sieti Facebook Magyar povedal, že vládna pracovná skupina zasadala do neskorých nočných hodín a preverovala všetky dostupné kapacity elektrární či možnosti dovozu elektrickej energie. Zároveň sa zaoberala očakávanými dennými objemami spotreby elektriny, možnosťami znižovania jej odberu, stavom vodného hospodárstva krajiny a možnými scenármi na najbližšie dni.
Výrazne klesla hladina Dunaja
Situácia s dodávkami elektrickej energie sa skomplikovala po tom, ako v uplynulých dňoch až týždňoch výrazne klesla hladina Dunaja, ktorého voda slúži na chladenie v jadrovej elektrárni Paks. V dôsledku toho znížili výkon reaktorov, pričom súčasná výroba je len na úrovni 480 megawattov v porovnaní s bežnými 2000 megawattmi, uviedol premiér.
K ďalším komplikáciám došlo po tom ako vo štvrtok pre technickú poruchu vypadol aj jeden z blokov elektrárne Dunamenti, čo spôsobilo stratu ďalších 400 megawattov výrobnej kapacity. Magyar však tvrdí, že potrebné diely na jeho opravu dorazili a elektráreň by mohla obnoviť výrobu už v nedeľu. Premiér zároveň uviedol, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy elektriny MAVIR koordinuje jej domácu výrobu a dovoz zo zahraničia z hodiny na hodinu.