Slovenská pošta odmietla výbor: Na rokovanie o svojom fungovaní nepríde

BRATISLAVA - Slovenská pošta sa rozhodla nezúčastniť na plánovanom utorkovom rokovaní parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zdôvodnila to prehodnotením predmetu rokovania, s prihliadnutím na informácie, ktoré už poskytla, a vzhľadom na ich predčasné a zavádzajúce politické interpretácie vo verejnom priestore. Informoval o tom tím komunikácie Slovenskej pošty.
„Našou ambíciou bolo predstaviť fakty o fungovaní a transformácii Slovenskej pošty a uviesť veci na pravú mieru. Ak sa však z odbornej témy stáva politická predvolebná agitácia a odpovede sú prekrúcané skôr, než vôbec odznejú, osobná účasť vedenia pošty na zasadnutí výboru stráca svoj pôvodný zmysel a nevedie k vecnej diskusii,“ uviedla pošta.
Ako poznamenala, naďalej je pripravená poskytovať všetky potrebné informácie a transparentne komunikovať. Diskusia má však podľa pošty zmysel iba vtedy, ak stojí na overených faktoch, a nie na politických záveroch. „Všetky dôležité dáta a témy, ktoré mali byť predmetom výboru, sú verejne dostupné na našom webe,“ dodala spoločnosť.