Zlodej vtrhol do biskupského úradu! Poškodil priestory a odniesol si hotovosť za tisíce eur

SPIŠSKÉ PODHRADIE - Zlodej kradol v priestoroch Biskupského úradu v Spišskom Podhradí, pátra po ňom polícia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži došlo v noci na pondelok (3. 8.).
„Doposiaľ neznámy páchateľ vošiel do areálu biskupskej záhrady, poškodil dvere na infocentre, potom poškodil elektrickú rozvodnú skriňu a nakoniec sa cez okno, ktoré rozbil, dostal do kancelárskych priestorov biskupského úradu. Poškodil tam zásuvkový kontajner, vytrhol zo steny držiaky na závesy, zničil látkový záves okna a ukradol aj finančnú hotovosť, čo našiel,“ priblížila hovorkyňa. Biskupstvo celkovú škodu vyčíslilo na takmer 4000 eur. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Spišské Podhradie v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.