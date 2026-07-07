Erupcia Etny spôsobila chaos: Letisko v Catanii uzavreli pre sopečný popol

RÍM - V dôsledku padajúceho popola zo sicílskej sopky Etna na talianskom ostrove Sicília prevádzkovateľ letiska Catania-Fontanarossa v pondelok pozastavil všetky lety. Informuje správa agentúry DPA.
Prevádzkovateľ ďalej uviedol, že všetky prilietajúce lety boli pozastavené a neboli povolené žiadne odlety. Očakáva sa, že obmedzenia zostanú v platnosti do utorka 10.00 h miestneho času. Cestujúcich žiadajú, aby si stav svojho letu overili u príslušnej leteckej spoločnosti ešte pred príchodom na letisko.
Obnovená aktivita sopky
Najväčšia aktívna sopka v Európe vykazuje od víkendu obnovenú aktivitu. Podľa údajov talianskeho Národného inštitútu geofyziky a vulkanológie (INGV) sa emisie popola z jedného z kráterov Etny začali tvoriť v nedeľu skoro ráno. Aktivita sopky neskôr zosilnela a vytvorila erupčný mrak, ktorý vystúpil do výšky približne 1,5 kilometra nad vrchol vulkánu. Obyvatelia hlásili, že popol a sopečný prach zasiahli rozsiahle územie.