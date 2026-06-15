Mladík (†30) sa pýšil titulom Spider-mana: Osudová milisekunda a posledné sekundy života zachytené vo VIDEU!

DHALA - Smutný koniec mladého dobrodruha otriasol Jemenom. Tridsaťročný Al-Qaqa Ibn Antar, ktorého mnohí poznali pod prezývkou „Spider-Man z Jemenu“, zahynul po páde do vulkanického krátera počas riskantného výstupu na strmé skalné steny. Muž sa preslávil odvážnymi kúskami bez akéhokoľvek istenia či ochranných pomôcok.
Ako informoval britský denník Daily Star, k tragédii došlo v piatok 12. júna pri kráteri Hardah Dam v južnej jemenskej provincii Dhala. Antar sa pokúšal zdolať takmer kolmé skalné steny obklopujúce vulkanický útvar. Počas výstupu však stratil oporu a zrútil sa do približne 120 metrov hlbokého krátera.
Posledné sekundy života zachytené na video
Jemenský Úrad civilnej obrany zverejnil krátke video zachytávajúce posledné okamihy mladého dobrodruha. Na niekoľkosekundových záberoch je vidieť, ako lezie po skalnej stene bez akéhokoľvek bezpečnostného vybavenia. V jednom momente sa drží len jednou rukou, pričom druhú má vo vzduchu. Následne stráca úchop, nohy sa mu pošmyknú o skalu a padá do hlbiny.
Po nehode boli na miesto vyslané záchranné tímy vrátane špecialistov na potápanie a vodnú záchranu. Telo mladého muža sa podarilo nájsť približne 30 metrov pod hladinou jazera, ktoré sa nachádza na dne krátera. Pátracia akcia trvala viac ako štyri hodiny a záchranári ju označili za mimoriadne náročnú pre neprístupný a skalnatý terén.
Náročná záchranná akcia
Civilná obrana osobitne vyzdvihla zásluhy veliteľa potápačského tímu Abda Mohameda Al-Qansa, ktorý sa podieľal na vyzdvihnutí tela. Podľa úradu išlo o jednu z najťažších a najnebezpečnejších záchranných operácií v krajine.
Krátko po zverejnení správy zaplavili sociálne siete odkazy fanúšikov a priateľov, ktorí vyjadrovali smútok nad jeho smrťou. Antar si získal popularitu videami, na ktorých zdolával extrémne skalné útvary a útesy v rôznych častiach Jemenu. Jeho príspevky pravidelne zbierali tisíce zhliadnutí a často sa stávali virálnymi.
Úrad civilnej obrany po tragédii opätovne apeloval na všetkých priaznivcov adrenalínových športov, aby nepodceňovali bezpečnostné pravidlá a pri podobných aktivitách používali vhodné ochranné vybavenie. Podľa záchranárov môže práve dodržiavanie základných bezpečnostných opatrení zabrániť ďalším podobným tragédiám.