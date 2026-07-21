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VAROVANIE EXPERTOV Nová kríza zasiahne CELÝ svet, ohrozené sú ceny základných potravín: VŠETKO pôjde nahor!

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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LONDÝN – Mnohí si ešte živo pamätáme na krízu, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu. Po odstavení svetovej ekonomiky sa to následne premietlo do všetkých krajín sveta. Začalo zdražovanie. To bohužiaľ ešte neskončilo. V súčasnej dobe sa svet musí vyrovnať so zmenou klímy.

Experti varujú, že pre najbližšie roky nás čaká čoraz väčšie zdražovanie potravín. Bude to mať za následok prírodný jav El Niño, ktorý sa síce vytvára v Tichom oceáne, ale dopad to bude mať na celý svet. 

Ako približuje britský denník The Guardian, tento cyklus teplého vzduchu by mohol spôsobiť šok pre svetové ceny potravín už v tomto roku. Čo je však horšie, rokom 2026 to nekončí. Zdražovanie základných potravín bude pokračovať minimálne do roku 2028. 

Vojna v Iráne a zmeny klímy 

Svetoví prepravcovia čelia v súčasnej dobe dvom šokom naraz. Prvý z nich je vojna v Iráne a zablokovanie dôležitej obchodnej cesty cez Hormuzský prieliv, kadiaľ sa neprepravuje nielen ropa, ale aj základné vypestované potraviny. Ich ceny narástli vplyvom vojny na najvyššiu úroveň za posledné tri roky.

Cez Hormuszký prieliv môžu prechádzať len niektoré lode. Oblasť je pod kontrolou Iránu
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Cez Hormuszký prieliv môžu prechádzať len niektoré lode. Oblasť je pod kontrolou Iránu  (Zdroj: Getty Images)

 
Druhým šokom pre export je extrémna zmena počasia, ktorú vyvoláva čoraz silnejší cyklus El Niño. Ten je právom spájaný s globálnym otepľovaním. Nejde pritom len o to, že bude pocitovo teplejšie. Znamená to menej zrážok a suchšie letá, čo sú zrejme najnevhodnejšie podmienky pre pestovanie. 

El Niño podľa viacerých vedcov spôsobí extrémne zmeny počasia, ktoré sa budú prejavovať vysokými teplotami a obdobím záplav, pričom tieto extrémy sa budú vyskytovať častejšie. Spôsobí to prúdenie teplejšej vody v strednej a vo východnej časti Tichého oceánu. 

Preprava a samotné pestovanie sa musia prispôsobiť 

Americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) minulý mesiac oznámil, "že teplota vody v Tichom oceáne sa ešte v tomto roku vplyvom otepľovania zdvihne o dva stupne Celzia oproti normálu". 

Podľa analytikov Goldman Sachs by El Niño mohol spôsobiť až takmer 16 % nárast svetových cien potravín. Malo by to dominový efekt na celom svete. Celkovo sa to prejaví až neskôr, pretože náklady spojené s klimatickými zmenami sa odzrkadlia až na svetovom exporte potravín. Preto sa hovorí až o roku 2028. 

VAROVANIE EXPERTOV Nová kríza
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 (Zdroj: Getty Images)

Rozdielne cykly výsadby ovplyvnia produkciu potravín, teda ich pestovanie aj zber. Prispôsobiť sa bude musieť aj logistika, a to hladine vody v riekach a kanáloch. Pred viac ako sto rokmi spôsobil El Niño katastrofické suchá v Číne, južnej Afrike, Brazílii, Egypte a Indii. Na mnohých miestach zabíjal ľudí hladomor. 

India už pociťuje zmeny 

Projekcie NOAA však naznačujú, že cyklus na roky 2026 – 2027 by mohol byť ešte závažnejší. Zvýšilo by sa riziko sucha a záplav, ktoré by mohli ovplyvniť úrodu a zásoby potravín na celom svete. "Suchšie obdobie monzúmov v Indii spôsobilo v niektorých oblastiach pokles zrážok o 50 percent, a to sa takmer s určitosťou prejaví na exporte pšenice, ryže a cukrovej trstiny," doplnili experti z Goldman Sachs na záver. 

Viac o téme: SvetPotravinyPestovanieKrízaZdražovanieLogistikaPrepravaGlobalizáciaTichý oceánZmena klímyEl NiňoTeplý cyklusExtreémy počasia
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