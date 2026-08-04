Slovensko čaká extrém: Teploty môžu vystúpiť až na 38 stupňov Celzia

BRATISLAVA - Vlna horúčav na Slovensku pokračuje aj v utorok. Na väčšine Slovenska platí tretí stupeň výstrahy pred vysokými teplotami, pričom môžu dosiahnuť až 38 stupňov Celzia. Vydané sú aj výstrahy prvého a druhého stupňa. Všetky výstrahy platia od 13.00 do 20.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.
Najvyšší stupeň výstrahy platí v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, tiež vo väčšine Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického. Druhostupňová výstraha je vydaná pre väčšinu Žilinského a Prešovského kraja a v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica, Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Brezno a Banská Bystrica. Tu môžu teploty dosiahnuť 35 stupňov Celzia. Prvý stupeň výstrah platí v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Poprad a Kežmarok. Očakáva sa, že teplota dosiahne maximálne 33 stupňov Celzia.
Riziko pre zdravie
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Ako zvládnuť horúčavy?
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.